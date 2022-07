Repressió

Sumem Banyoles presenta un paquet de propostes per paliar els efectes de la onada de calor

La plataforma denuncia que amb previsió d’altes temperatures l’equip de govern no hagi aprovat cap tipus de mesura

El canvi climàtic és cada vegada més evident. En els últims mesos, les temperatures han pujat més de l’habitual arreu dels Països Catalans. A finals del mes de maig, el termòmetre oscil·lava entre els 33º i 39º de màxima al Pla de l’Estany, i està previst que en els pròxims dies torni a pujar.

En aquest context, Sumem Banyoles valora que “cal que Banyoles sigui valenta i faci polítiques que ajudin a la majoria a superar aquest període de calor amb dignitat”.

La formació considera que “veient que cada any comença més aviat la calor, és important anticipar-nos i adaptar la ciutat al nou clima”. En aquest sentit, proposa un paquet de mesures per minimitzar l’impacte de l’onada de calor.

En primer lloc i donat que encara no s’han acabat les obres dels Banys Vells, proposen habilitar zones de bany extra com per exemple a l’arribada del camp de regates del rem.

Per altra banda, creuen que s’hauria decretar la gratuïtat del Club Natació Banyoles per garantir l’accés a tothom, com ja es va fer el juny del 2019.

Com a tercera proposta, proposen habilitar pavellons i altres equipaments municipals com a refugis climàtics. Aquesta mesura pren importància sobretot per aquelles persones amb menys recursos que no poden convertir casa seva en un refugi climàtic.

En quart lloc, plantejen habilitar espais per remullar-se a tots els barris i garantir que les fonts estiguin disponibles. Sumem Banyoles considera que s’ha d’aprofitar el fet que “Banyoles és una ciutat d’aigua”.

I per últim, en qüestió d’urbanisme, plantegen que s’haurien de situar tendals al carrers, places i zones on no hi hagi ombres. En aquest sentit, la formació comenta que “com en la majoria de municipis, molts carrers i places són de ciment, en temporades de calor aquest s’escalfa i costa de refredar, per això és important trobar solucions”.