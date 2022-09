Turisme Massiu

L’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic molt crítica amb el retorn del turisme massiu a Barcelona

La xarxa SET (Sud d’Europa contra la Turistització) es reactiva i convoca accions coordinades el 27 de setembre, dia mundial del turisme.

L'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic ha fet una valoració molt crítica amb l’estiu 2022, amb el retorn del turisme massiu i amb la manera en què ho han celebrat les administracions públiques. Si fa 3 anys la situació era insostenible, encara ho és més ara amb les crisis climàtica, econòmica i energètica a sobre.

Atenent a la triomfalista valoració dels números que proclama l’Ajuntament de Barcelona sobre la recuperació del turisme a la ciutat, ja només podem concloure que als governants els resulta totalment indiferent la realitat del que passa a la ciutat, a Catalunya i al planeta.

Davant d’una crisi climàtica, energètica i mediambiental sense precedents en la història de la humanitat, davant d’una crisi econòmica que exigeix centrar-se en models productius i de proximitat, desaprofiten dos anys que havien de servir per impulsar nous models econòmics a la ciutat. Alineats amb els seus escenaris de sempre, sentencien que estem de sort perquè el turisme es recupera. Ja no podem pensar que actuen des del desconeixement, perquè les perspectives a curt termini són evidents i aclaparadores; només podem concloure que no els importa.

Aquest Ajuntament està al servei dels grups empresarials de la indústria turística que espremen la ciutat per treure’n beneficis a curt termini, i no al servei del veïnat, dels interessos comuns i d’una vida digna. Ho demostra la contínua inversió de diners públics en la promoció i atracció de més vols internacionals, una actuació sense sentit en l’actual escenari d’incendi per les diverses crisis que ens assetgen, i un deliri fatal però coherent amb la seva pretensió, encara viva, d’ampliar l’aeroport.

Així, les xifres d’activitat turística d’aquest any, tot i suposar respecte a les de 2019 una baixada* que hauria estat interpretada com a crisi i generat alarma si no fos per la pandèmia, són llegides com a plena recuperació i celebrades com el millor que ens pot passar. Per deixar-ho ben clar, Collboni torna a exposar sense complexos, ara ja en context evident de crisi múltiple, la màxima històrica de la turistització a Barcelona, “com més millor”: “Tenemos 170.000 plazas en hoteles y apartamentos turísticos legales y nuestra determinación es que estas plazas estén lo más llenas posibles.”

Però no diu res del malson que la turistització representa pel veïnat, que reacciona amb frustració i mala llet. Després d’un temps en què vam recuperar espais de lleure, i de sentir com a propis els carrers i els barris, després de veure sorgir fins i tot alguns comerços de proximitat, ens veiem sobrepassats pel retorn d’aquest turisme massiu, i la percepció és de més massificació i més xivarri que mai. Tornem a estar envaïts per megaterrasses, soroll nocturn, noves botigues de souvenirs, masses de persones que saturen l’espai urbà, que és el nostre espai vital,cosa que dificulta de nou la mobilitat a peu i en transport públic. Són els impactes més evidents i immediats d’un procés que en comporta d’altres encara més greus: la pujada de lloguers i l’expulsió de veïnat, l’afebliment i trencament del teixit social i veïnal, l’explotació laboral salvatge dins el monocultiu turístic i, per descomptat, la destrossa ambiental que provoca el desmesurat trànsit d’avions i dels letals creuers. Són responsables d’una contaminació ambiental que mata i un volum d’emissions de CO2 injustificable, especialment en l’actual escenari d’emergència climàtica. Recordem la declaració d’emergència climàtica feta per l’Ajuntament de Barcelona (15/1/2020) i la de la Generalitat de Catalunya (14/5/2019), i ens preguntem: potser Collboni pensa que l’increment de vols transoceànics i del consum energètic no té relació amb les onades de calor que està patint el planeta i la nostra ciutat? No sap el que reclama la comunitat científica? O potser li és igual perquè dóna més importància al benefici econòmic d’uns pocs que al futur de totes i del planeta? Més turisme de masses vol dir més contaminació i escalfament global. Aquest estiu ja n’hem tingut prou: mentre Europa es planteja el topall de +1,5 ºC respecte l’inici de l’era industrial, les dades del Servei Meteorològic de Catalunya mostren que Barcelona és capdavantera i ja ha assolit els 1,8 ºC.

L'entitat "Per posar la vida al centre i no els interessos mesquins de la indústria turística", reclama:

Aturada de l’especulació turístico-immobiliària, impedint qualsevol nou allotjament turístic; establiment d’un pla de reducció del parc existent i dedicació dels edificis a usos socials.

Dissolució de Turisme de Barcelona, dispositiu de circulació de fons públics amb objectius privats contraris a les necessitats del veïnat, i fi de la promoció pública de l’activitat turística.

Aturada definitiva de tot intent d’ampliació de la infraestructura aeroportuària.

Aturada de tota construcció de noves terminals de creuers al Port de Barcelona, incloent les que hi ha en curs; reducció progressiva del trànsit de creuers fins a la seva desaparició.

Increment en un 50 % la taxa turística, que s’ha de destinar íntegrament a reequilibrar la vida als barris, a promoure altres sectors econòmics i a formar-hi les persones treballadores.

Implementació d’una dura fiscalitat específica a l’activitat turística, que la seva recaptació vagi directament a reduir l’impacte climàtic amb un marcat accent social.

Abandonament del model de macroesdeveniments com els grans festivals de música, la Copa América de vela o els Jocs Olímpics d’Hivern, que generen beneficis privats i gentrificació i no aporten cap solució a les crisis actuals.

Un pla d’adaptació i protecció davant de la crisi múltiple, que sigui transversal a totes les polítiques públiques i protegeixi realment la ciutat i el planeta de les greus situacions climàtica, energètica, ambiental i econòmica.

Un pla de reconversió de l’economia de la ciutat, orientada a abandonar indústries insostenibles i impulsar activitats productives socialment útils, vers indústries netes i descarbonitzades en sectors estratègics per a la vida com l’agroalimentari i d’utilitat pública com la sanitat, la salut, les cures, l’educació, l’energia, la informació i la comunicació.

Aquestes lògiques de recuperació del turisme de masses han tingut lloc de manera similar a moltes altres ciutats i territoris. Per això, compartint amb diverses organitzacions la diagnosi i les mesures necessàries, el proper dimarts 27 de setembre es portaran a terme accions de protesta i denúncia a diverses ciutats coordinades dins la xarxa SET (Sud d’Europa contra la Turistització), coincidint amb el Dia Mundial del Turisme i en oposició frontal a l’habitual celebració i rentat de cara que fa el sector turístic global. A Barcelona, juntament amb d’altres moviments socials convocarem una acció de protesta i visibilització el mateix 27 de setembre a les 19h a La Pedrera (Passeig de Gràcia 92).