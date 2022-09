Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 146)

Per Col·lectiu Guilleries

Mentre celebràvem el 5è aniversari de la llei que va permetre la realització del Referèndum de l'1-O 2017, amb un resultat aclaparador a favor de la independència, i després de constatar que els diputats i partits impulsors de la Llei de Transitorietat Jurídica, vergonyosament, s'han desentès de la seva aplicació i s'han mantingut al poder, hem sabut que el president de la Generalitat i els consellers d'ERC no assistiran a la manifestació que l'ANC ha convocat per la Diada d'enguany a favor de la independència de la nostra nació.



El ridícul motiu esgrimit per aquesta formació política per no assistir-hi és que no va contra Espanya, sinó contra una part dels independentistes, referint-se a ells i els seus acrítics adeptes. Espanya fa segles que sabem que no volen la independència de Catalunya i que faran tot el que calgui, sigui legal o no, vulneri o no els drets fonamentals de la ciutadania, per a impedir-ho, però el que no ens podíem esperar és que partits que es diuen independentistes ens allunyin cada dia més de la independència, més quan l'actual president de la Generalitat, en el discurs d'investidura, es va comprometre a culminar-la dins d'aquesta legislatura.



Celebrem que l'ANC hagi superat el paper de crossa dels partits i hagi fet un pas endavant per a desenmascarar-los, criticar-los i exigir-los passes reals encaminades a la consecució de la independència i esperem que no quedi en una anècdota i que OMNIUM segueixi amb convicció la mateixa línia.



Instem aquestes dues grans organitzacions socials a convocar els partits que es diuen independentistes a una mesa (amb presència d'un fedatari públic que estengui actes de totes les reunions i durada limitada) i on expliquin amb claredat la seva estratègia, forçant-los a consensuar un full de ruta independentista creïble, posant sobre la taula que si no s'aconsegueix aquest objectiu, faran públiques les actes esteses i elles impulsaran una llista electoral cívica amb l'únic objectiu d'implantar la independència.



Fa pocs dies hem pogut saber, per boca d'un exdirigent d'ERC, allò que sospitàvem i és que la taula de diàleg va ser una contrapartida exigida pel PSOE per a la concessió dels indults. Ens temem que si ara s'aferren a aquesta taula i fins i tot renuncien per escrit a la via unilateral és perquè el govern "amic" del PSOE-PODEMOS els haurà recordat que el TS, després d'haver maniobrat per canviar els magistrats jutjadors, podria anul·lar-los.



Aquest és el mateix govern "amic i progressista" que va espiar massivament dirigents i ciutadans independentistes, que recentment ha avalat la infiltració policial en organitzacions juvenils independentistes, tractant-les com a terroristes, que ha afirmat que no és vinculant la resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU que ha dictaminat la vulneració de drets humans per part del magistrat del TS Pablo Llarena que va aplicar una mesura d'excepcionalitat contraterrorista per suspendre uns càrrecs electes independentistes o que per boca del seu President s'ha vanagloriat d'haver fet possible el cop d'estat del 155 o d'haver aconseguit "normalitzar les relacions institucionals entre Catalunya i Espanya".



Fa temps que venim demanant nous lideratges en els partits i organitzacions "independentistes" (i no proposats pels antecessors, com succeeix en països autoritaris) considerant aquests relleus imprescindibles per a poder treure del pou el procés independentista i per això valorem com a contraproduent que el president i la secretària general d'ERC es presentin a la seva reelecció. El millor servei que podrien fer al País que diuen estimar i que diuen voler que esdevingui independent és apartar-se de la primera línia de la política i deixar pas a altres persones amb més determinació, coherència, i lliures d'hipoteques amb l'estat del que pretenem separar-nos.