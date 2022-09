Actes del Memorial 1714 a Cardona i al Fossar de les Moreres

CULTURA

Actes de Vigília i de l’Onze de Setembre a Cardona i al Fossar de les Moreres de Barcelona en honor dels defensors de les Llibertats i Constitucions de Catalunya el 10 i 11 de setembre de 2022

BARCELONA. DIVENDRES, 9 DE SETEMBRE DE 2022

A les 19:00 h. A la seu del Memorial 1714 (Plaça del Fossar de les Moreres 2-4 baixos, Barcelona)

Presentació del llibre “Des de dins de mi” autobiografia de Lluís Maria Xirinacs 1932-1955.

A càrrec de Manuel Garcia, president de la Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs i Jordi Lara, escriptor.

CARDONA. DISSABTE, 10 DE SETEMBRE DE 2022

A les 13:00 h a l’Ajuntament: L’Il·lustríssim Sr. Ferran Estruch, alcalde de Cardona, en presència del consistori, farà entrega de La Flama de la Resistència Catalana de Cardona al Sr. Salvador Bonada –de la Junta del Memorial 1714– que la durà amb la comitiva de socis del Memorial i una representació de la Coronela de Barcelona al Fossar de les Moreres de Barcelona.

A la plaça:

- El Memorial 1714 fa ofrena d’una corona de llorer en el monument als Màrtirs de 1714 i el Sr. Salvador Bonada dirà unes paraules als assistents.

- Parlament de l’Il·lustríssim Sr. Ferran Estruch.

Al Castell:

- Acte de reconeixement als defensors de Cardona al Baluard de Sant Llorenç. Lectura d’un fragment del discurs “Als Cardonins” de l’any 1914, del Dr. Leonci Solé i March, a càrrec de Clara Sunyer Capdevila, alumna de l’Institut Sant Ramon de Cardona.

Acaba l’acte amb la interpretació d’Els Segadors per part de la Banda Municipal de Cardona.

BARCELONA. DISSABTE, 10 DE SETEMBRE DE 2022

16:00 h Obertura dels nostres espais. Punt d’informació del Memorial 1714 al Fossar de les Moreres. Espaiabocat a la plaça que té la funció de recollir la Resolució 80/11 del Parlament de Catalunya aprovada el 22 de maig de 1986 que demana que alFossar de les Moreres de Barcelona hi hagi una explicació dels fets que hi succeïren en aquell període històric de la Guerra de Successió.

Espai Museu del Memorial 1714 on tindrem l’exposició El Regne de Catalunya fins a 1714...; així com diferents elements museístics entre d’altres els ideogrames fets pel nostre soci i membre de la Junta Jaume Serra.

Aquests espais restaran oberts fins a mitjanit.

20:30 h El Consell per la República farà una ofrena als màrtirs de 1714.

20:45 h Arribada de la Marxa de Torxes de l’ANC de Sant Martí de Provençals amb la participació de les territorials de la Sagrada Família, Barceloneta, Fort Pienc, Barcelona Nord... i que haurà sortit de la Plaça Valentí Almirall a les 19:30h.

L’Associació Vibrant coordina i organitza els grups uniformats de recreació històrica dins la Marxa de Torxes en el que participen entitats de d’altres nacions europees.

21:00 h INICI DE LA VETLLA de l’onze de setembre de 2022. Presenta l’acte i introdueix els participants en Joan Llacuna Creixell.

Ens acompanyarà durant tot l’acte de la vetlla una formació de la Coronela de Barcelona.

Acte de la recepció al Fossar de les Moreres de la Flama recollida a Cardona amb la qual s’encendrà el gresol que cremarà fins l’endemà a la seu del Memorial 1714 (Plaça del Fossar de les Moreres 2-4 baixos, Barcelona).

Lectura del Manifest del Memorial 1714 a càrrec del seu president Jordi Miravet Sanç. En ordre de batalla...

Parlament d’en Carles Castellanos i Llorens, que políticament des de principi dels anys seixanta i de manera ininterrompuda fins avui, ha estat fortament compromès en la lluita per la independència dels Països Catalans. És Enginyer industrial i doctor en traducció. Ha estat director del Departament de Traducció de la UAB i de l’observatori català de la llengua amaziga.

22:00 h Cloenda de l’acte amb El Cant dels Segadors.



22:00 h a 24:00 h Parlaments dels partits polítics Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya al Fossar de les Moreres.





DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE DE 2022

9:00 h Obertura del Punt d’Informació del Fossar de les Moreres i de l’EspaiMuseu del Memorial 1714 que restaran oberts fins a les 14:00 h. Tancarem per assitir a la tarda a la manifestació per la independència de Catalunya

convocada per l’ANC.



Parada de la Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs al Fossar de les Moreres a tocar de la porta del Memorial 1714. Hi trobareu llibres i informació.



10:00 h Basílica de Santa Maria del Mar. Missa en record dels màrtirs 1714, promoguda per la lliga Espiritual de la Mare de déu de Montserrat. Presidirà la celebració l’abat emèrit de Montserrat, pare Josep Maria Soler.



12:00 h Homenatge a Lluís Maria Xirinacs al Passeig del Born. Organitza i convoca: Comissió Independentista Fossar de les Moreres.



12:30 h A la placa de l’Andreu Alfaro RV/PVE (República Valenciana/ Partit Valencianista Europeu) faran un homenatge als Maulets valencians honorats i recordats al Fossar de les Moreres de Barcelona.