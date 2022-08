Incendis Forestals

Sense control els incendis al País València

A la comarca de la Marina Alta, el foc ha arrasat 6.500 hectàrees i a la comarca de lAlcalatén, unes 450.

La situació a la Marina Alta derivada de l’incendi que es va declarar a la Vall d’Ebo dissabte a la nit continua agreujant-se. En aquesta segona jornada diürna de treballs per a extingir el foc, l’incendi avança descontrolat en alguns punts i augmenta el nombre de municipis que han de ser evacuats per precaució. Després de desallotjar els veïns d’urbanitzacions ubicades a les muntanyes del terme de Pego i també dels nuclis de Benialí i Benirrama, que pertanyen al municipi de la Vall de Gallinera, diumenge es van haver de desallotjar els habitants de la Vall d’Alcalà, i tot fa pensar que prompte hauran de ser trets de les seues cases els veïns de les localitats de Castell de Castells –d’on ja n’han sigut desallotjats un centenar– i de Tollos. Aquesta última localitat pertany a la comarca del Comtat, segons informa LaVeudelPaïsValencià.

En total, segons ha assenyalat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, hi ha 1.200 persones desallotjades fins el moment, però la xifra podria augmentar. Per exemple als nuclis poblacionals de La Carroja, Alpatró i Benissili, tots pertanyents a la Vall de Gallinera, d’on els veïns de la Garrotxa ja han hagut de marxar; o als de l’Atzúbia, que només poden abandonar el municipi en direcció cap al Comtat i no cap a Pego, on s’ha instal·lat un alberg provisional per part de la Creu Roja per atendre les persones evacuades, desenes de les quals han passat la nit en aquest punt. La població de la Vall de Laguar també es troba a l’espera de possibles avisos per abandonar el poble. Es tracta d’una zona especialment delicada, on hi ha la ruta senderista circular del Barranc de l’Infern i una massa forestal considerable.

Ahir al matí també va començar un incendi forestal a la localitat de les Useres (Alcalatén). Si bé la gravetat d’aquest no és tan gran, la Generalitat Valenciana ha demanat el suport de la Unitat Militar d’Emergències que també s’havia desplaçat a la Vall d’Ebo. Segons els primers càlculs ja s’han cremat 350 hectàrees. Segons que informen els bombers, s’està evitant que l’incendi afecti el parc natural del Penyagolosa i els nuclis urbans pròxims. També consideren que aquesta vesprada, si els mitjans aeris poden continuar treballant intensament, es podria considerar estabilitzat o controlat.