Incendis forestals

Nou possible delicte d’Endesa: incendis causats per l’electrocució d’aus en les seves línies elèctriques

Ampliar la investigació per un possible delicte continuat d?incend

L’equip jurídic d’Ecologistes en Acció de Catalunya ha documentat fins a 6 casos d’incendis forestals produïts a Catalunya provocats per l’electrocució d’aus en les línies elèctriques d’alta i mitjana tensió propietat d’Endesa (ara EDistribución Redes Digitales, SLU).

En tots els casos documentats, incendis produïts entre en el 31/07/2020 i el 21/09/2021 a Abrera, Sant Pere de Ribes, Calaf, Castelldefels, Torrelavit i Castellbell i el Vilar, els agents rurals han identificat que l’inici de l’incendi ha estat a causa de l’electrocució prèvia d’una au que, en caure a terra, amb el seu cos cremant, provoca l’incendi de la superfície on cau, normalment terreny de valor forestal o agrícola.

“Segurament -explica en Josep Hurtado, coordinador jurídic d’Ecologistes en Acció-, el nombre d’incendis que causen les línies elèctriques al nostre país és molt més elevat, aquests són els que s’ha pogut documentar. Però la immensa majoria, per sort, pel seu tamany passen desapercebuts i no es documenten, i d’altres -els que s’han propagat i han tingut efectes devastadors- no interessa que se sàpiga el motiu real”.

La importància i gravetat dels fets és tal que Ecologistes en Acció ja ha instat al Jutjat -aquest dijous ha lliurat l’escrit- per què s’investigui a aquesta companyia i els seus directius per un delicte continuat d’incendi, amb una possible pena de presó de fins a 5 anys, segons els efectes produïts.

Aquest possible delicte continuat d’incendi s’ha detectat a partir dels atestats incorporats a la causa en què Ecologistes en Acció s’ha personat com acusació popular. L’equip jurídic de l’organització recorda que Endesa i els seus directius ja estan sent investigats per un delicte contra la fauna i els recursos naturals, per la seva negativa reiterada a complir les normes de seguretat i fer la inversió necessària per protegir les seves línies elèctriques per evitar l’electrocució massiva d’aus.

L’entitat ecologista té actualment en marxa una campanya de microfinançament (#GoteoLesAus) en la Plataforma Goteo amb la qual busca suport econòmic per cobrir les despeses que comporta la seva personació a l’esmentat procediment penal.