La CUP assegura que aturar un desembassament de Siurana no és suficient

La formació exigeix aturar la concessió i treballar per una nova cultura de l’aigua que replantegi el model de distribució i aposti pel reaprofitament d’aigües

El Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat ha emès una nota de premsa aquest matí on anunciava que atura el proper transvasament de 0,6 hm³, quantitat que falta per completar els 3,1 hm³ validats per la Comissió de Desembassament el passat mes d’abril. El motiu és que l’informe mediambiental confirma que, tenint en compte que el pantà de Siurana es troba per sota del 10% de la seva capacitat, les aigües restants quedarien en mal estat, empitjorant encara més l’ecosistema i posaria en risc la vida de la fauna existent.

La CUP considera que la mesura arriba tard i és totalment insuficient. Denuncien que els diferents governs i organismes públics responsables de la situació del pantà i el riu Siurana no prenen decisions si no és per força major i que aquestes no busquen revertir la situació sinó minimitzar els danys. Les diferents assemblees de la CUP de les comarques del Camp han denunciat deforma reiterada que l’actual model de redistribució de recursos hídrics és un atemptat mediambiental i que genera greuges al sector agrícola, desigualtats territorials a la vegada que es blinden els interessos del sector turístic i industrial.

Els darrers anys, al marge de denunciar el boicot a la Taula del Siurana per part de l’Ajuntament de Reus, la candidatura independentista ha assegurat que fins que no es treballi per una nova cultura de l’aigua i se centrin els esforços en la reutilització de recursos hídrics i en tenir dessalinitzadores pel sector industrial i turístic, serà el sector agrícola i els municipis més petits qui en paga les conseqüències, fins i tot amb talls de subministrament. Per últim, com apunta el mateix informe mediambiental que ha motivat la decisió del govern, la conca del riu Siurana afecta de forma directa l’ecosistema del Priorat, per tant no és només un debat sobre drets i usos dels recursos hídrics sinó la supervivència del propi medi, fauna i flora comarcal.