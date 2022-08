CAS BERSHKA

Absolució en el cas Bershaka per al miltant de la COS Josep Maria Martorell

Aquests dies s'ha fet pública la sentència absolutòria per al militant de la Coordinadora Obrera Sindical Josep M. Martorell. En Josep M. havia estat acusat pel delicte de fals testimoni durant el judici del cas Bershka, que va tenir lloc a finals de 2016 a l'Audiència Provincial de Tarragona.



Com es recordarà, els fets es remunten al gener de 2009, quan el col·lectiu feminista Cau de Llunes va organitzar una performance de protesta contra la pressió estètica, coincidint amb el primer dia de rebaixes. Al seu pas per la botiga Bershka de la Rambla Nova, la performance va ser interrompuda per la Guàrdia Urbana de Tarragona. Aquesta actuació va desembocar en la retenció de tres militants de l'Esquerra Independentista dins un portal proper, on van ser reduïdes i emmanillades, i on van patir diverses lesions. Posteriorment van ser detingudes i traslladades a comissaria, davant l'estupefacció de les persones allà concentrades. El procés va acabar amb quatre activistes encausades, acusades d'atemptat a l'autoritat, i amb tres agents de la Guàrdia Urbana acusades d'haver agredit a les manifestants, contravenint els protocols establerts. Però el judici no se celebraria fins a finals de 2016.



Aquest judici va comptar amb un gran nombre de testimonis que declararen haver vist les agressions perpetrades per agents de la Guàrdia Urbana contra les detingudes ―ja que la porta del portal era de vidre i completament transparent―, entre elles, dues periodistes de TV3. És després d'aquest judici, i a instàncies del jutge Javier Hernández, que en Josep M. és acusat de fals testimoni, encara que les seves declaracions no eren diferents de les d'altres testimonis. Aquest nou cas ha estat instruït pel jutjat d'instrucció núm.3 de Tarragona, el mateix que va instruir el Cas Bershka, qui s'ha negat a arxivar-lo tot i la falta de base, i qui ha acceptat de nou el testimoni dels tres agents de la Guàrdia Urbana implicats, cosa inèdita en un judici per fals testimoni i quan allò que es jutja no son els fets de 2009, sinó la intenció de les declaracions de l'acusat en un judici.



La fiscal demanava per a en Josep M. un any i nou mesos de presó i una important multa econòmica, superior a 10.000€.

Tanmateix, i gràcies a la defensa de Alerta Sol·lidària, en Josep M. ha estat declarat absolt de tots els càrrecs. La sentència, així doncs, recull que de l'absolució dels agents de la Guàrdia Urbana al judici de 2016, “no pot pretendre's que condueixi inexorablement a la condemna de qui va declarar haver vist a un d'ells agredir al terra amb puntades de peu[a una de les

detingudes]”, i és que la única prova aportada contra en Josep M. era la contradicció entre la sentència del judici de 2016, i les seves declaracions en aquell mateix judici.



Les organitzacions de l'Esquerra Independentista condemnen aquesta persecució judicial sistemàtica contra la més mínima manifestació de dissidència i de protesta al carrer i celebrem que, malgrat aquesta, hagi quedat provada la innocència d'en Josep M.