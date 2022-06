DIADA ALLIBERAMENT SEXUAL I DE GÈNERE

La Crida LGBTI revela les relacions entre Pride BCN i empreses armamentístiques

La Crida LGBTI ha revelat les fonts de finaçament de Pride BCN a través d’un comunicat publicat a la pàgina elscolorsdeleslluites.cat. El col·lectiu per l’alliberament afectiu sexual i de gènere ha destacat els vincles existents etre Pride BCN i empreses armamentístiques, gentrificadores i que vulneren sisemàticament els drets laborals. Han assenyalat que corporacions transnacionals com Agilent Technologies, AirBnB i Merlin Properties utilitzen el Pride BCN, precisament, per blanquejar la seva imatge.

Els activistes han volgut remarcar les ombres entorn Pride BCN i exigeixen que es facin públics els seus pressupostos i vies de finançament. En aquest sentit, Pride BCN presenta els seus patrocinadors a la seva pàgina web, però no desglossa les aportacions que fa cadascuna de les corporacions que els patrocina. D’igual manera, insten a l’Ajuntament de Barcelona a retirar tota subvenció a Pride BCN fins que s’esclareixi aquesta situació.

La Crida LGBTI remarca que Pride BCN vol apoderar-se els espais de lluita pels drets que els col·lectius LGBTI han mantingut vius a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de treure’n un rèdit econòmic. Per això, han remarcat la importància de mantenir l’esperit reivindicatiu de la lluita LGBTI catalana. Els col·lectius per l'alliberament afectiu, sexual i de gènere han convocat una altra vegada a la població a manifestar-se aquest proper 25 de Juny i han recordat la convocatòria, a les 18.30 hores a Plaça Universitat.