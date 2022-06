Repressió

L’ASM exigeix l’absolució dels encausats del ‘cas confeti’

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha exigit l’absolució dels encausats pel ‘cas confeti’, acusats per una protesta que no va comportar danys materials ni violència. En un Estat democràtic respectuós amb la llibertat d'expressió, aquest judici no s'hauria duit mai a terme.

Si bé des de l’ASM vam discrepar de l’acció de l'organització juvenil Arran en el seu moment, és evident que tant el judici com la pena descomunal que demana la fiscalia espanyola tenen per objectiu la intimidació i la repressió de les protestes. Com a sobiranistes que reivindicam la independència i l’Estat propi, rebutjam una judicatura colonial que una vegada més fa parts i quarts.