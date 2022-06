LLUITA INSTITUCIONAL

Girona pagarà un 50% més per la llum respecte el 2021

· El principal partit a l’oposició exigeix que es racionalitzi la despesa energètica de l’Ajuntament, regulant aires condicionats i llums dels edificis municipals

· Guanyem demana transparència al govern i que expliqui com es pretén fer front a l’augment de costos

Guanyem Girona ha alertat que les arques municipals hauran de fer front a un fort augment de la despesa energètica. En concret, el principal partit a l’oposició ha explicat que aquest 2022 l’Ajuntament haurà de pagar 4,6 milions d’euros en aquest concepte quan l’any anterior va ser de 3 milions. Laia Pèlach, regidora de la formació municipalista, ha explicat que part d’aquest increment es deu a l’augment generalitzat dels preus de l’energia però també ha remarcat que la gestió energètica dels equipaments del consistori és “molt millorable” i ha demanat al govern que sigui transparent i que expliqui com es té intenció de fer front a l’augment de costos.

D’altra banda, la formació municipalista creu que cal un replantejament de l’ús energètic dels equipaments municipals que tinguin en compte el canvi climàtic i l’augment de preus. “Hem de ser més eficients i consumir menys”, ha assegurat Pèlach que també ha assenyalat que “hi ha molta feina a fer” en els espais municipals.

Des de Guanyem apunten a dues vies que caldria treballar des del consistori per assolir els objectius. D’una banda, millorar l’eficiència energètica dels edificis, reprogramant els llums automàtics i els aires condicionats perquè s’adaptin a les necessitats de cada moment. “La gent es troba sovint que no es pot regular la temperatura d’algunes sales i que alhora està tot centralitzat, fent que es refredi o s’escalfi tot un edifici quan només s’està utilitzant una sala”. En segona instància Guanyem vol que es continuï avançant cap a l’autogeneració de l’energia. Així, Pèlach ha reivindicat la inversió que Guanyem va introduir en les negociacions d’inversions i que han servit per dotar de plaques fotovoltaiques a cinc edificis municipals però ha indicat que s’hauria d’estendre de forma progressiva per tots els espais propietat de l’Ajuntament.

Així mateix, Pèlach ha recordat que l’Oficina Energètica Municipal, un nou servei públic que la seva formació va introduir al pressupost de 2020 i que es va estrenar el passat gener, s’hauria de fer càrrec d’aquesta tasca. “L’oficina que nosaltres ens imaginem té l’encàrrec d’assegurar-se que totes les àrees de l’Ajuntament treballin coordinadament per reduir la despesa energètica i que alhora planifiqui una progressiva racionalització de la generació energètica municipal cap a fonts més verdes com plaques solars”, ha explicat.

Tanmateix, Guanyem creu que el govern no es pot escudar en la pujada generalitzada dels preus de la llum i ha criticat una vegada més el contracte marc que l’Ajuntament de Girona té amb Endesa i que es té la voluntat de prorrogar al proper ple extraordinari de juny. Pèlach ha assenyalat que “rendir-se al monopoli d’Endesa és un perill per al planeta i per la butxaca dels gironins i gironines”. Així, la regidora del principal partit a l’oposició ha destacat una clàusula que incorporarà el contracte i que estableix que la multinacional té el dret a regular el preu de la llum que paga l’Ajuntament cada tres mesos. Pèlach considera que es tracta d’un acord on els gironins hi perden i ha anunciat que Guanyem Girona hi votarà en contra, reclamant que s’obri la possibilitat de distribuir la llum a d’altres companyies o cooperatives energètiques.

El perill de doblar el cost

Finalment, Pèlach s’ha mostrat preocupada per la propera factura de la llum de l’Ajuntament de Girona. Així, la regidora ha assenyalat que si el 2021 el cost va ser de 3 milions, si es manté la tendència actual a l’alça es podria arribar a doblar fins els 6 d’euros en tot el període 2022. “Estem parlant de milions d’euros més que no estan previstos als comptes municipals. Si la gestió de les arques no és correcta es podria hipotecar l’Ajuntament pels propers anys”, ha reblat