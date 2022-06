Vaga de Fam

11è dia de vaga de fam Salvador Ribot en defensa de la llengua catalana i contra l'acord arribat per Junts, ERC, PSC i Comuns

“Segueixo amb la vaga de fam indefinida seguint les etapes, que no les marquem pas nosaltres, sinó que les dicta l’enemic; la primera va ser pel decret llei, la segona serà dimecres –si no surt cap impediment– quan votaran la llei, la tercera etapa encara queda lluny i la tractarem a mesura que ens acostem al 8 de juny, i a partir d’allà decidim l’estratègia” va manifestar ahir Salvador Ribot en un comunicat.

Al llarg d’aquests dies ha rebut la visita de representants d’ERC, Junts, la CUP i Poble Lliure: “Amb els partits signants del pacte per la llei no hi ha hagut sintonia, si bé molta cortesia, atès que els seus i els meus punts de vista són divergents.” Avui ha rebut la visita de l'expresident de la Generalitat Quim Torra i de Jaume Sastre que va estar 8 dies de vaga per la proposta de canvi de política lingüística.