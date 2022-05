Sanitat

La CUP denuncia la situació límit del personal del'Hospital de Santa Caterina

La CUP s’ha reunit amb membres dels tres comitès d’empresa de l’IAS: el de la Xarxa de Salut Mental, el de Primària i el de l'Hospital Sta. Caterina i Serveis Centrals. L’objectiu era escoltar les reclamacions que fan els delegats dels comitès d'empresa en nom dels treballadors, donades les mobilitzacions que hi ha hagut recentment i també durant la pandèmia.

Els representants dels treballadors denuncien una gran manca de personal per cobrir la demanda assistencial actual. Asseguren que "als centres de l'IAS hi ha molts treballadors contractats a un percentatge de jornada, que l'empresa no amplia al 100% tot i dir que cada cop és més complicat trobar personal". També fan referència a la manca de places per formació especialitzada de metges i infermeres (MIR i IIR) i posen com a exemple el cas de les llevadores, que "molts centres estan molt per sota de les que necessiten i es veuen obligades a fer hores extres per cobrir tots els torns."

Per altra part, "la inestabilitat laboral existent, amb treballadors que porten molts anys encadenant contractes i sense una plaça fixe, tampoc ajuda a què vulguin venir a treballar en aquesta empresa" asseguren. A més, "molts d'aquests treballadors tenen calendaris on no estan fixats la majoria dels dies de treball i això fa que acabin estant a disponibilitat de l'empresa, que no té en compte que a fora de l'hospital tenim vida i anem a cop de telèfon per cobrir jornades".

"Portem molts anys de retallades salarials, de personal i de condicions laborals, que no s'han revertit tot i els elogis que hem rebut durant la pandèmia i en alguns aspectes no estem igual, si no pitjor que abans de començar la crisi del COVID". "Hi ha molts professionals que per primera vegada es plantegen deixar la feina degut a la pressió assitencial i la manca de condicions per portar a terme la seva feina i el maltracte que reben per part de l'empresa"

Aquesta trobada s’ha portat a terme després que dijous 28 d’abril la formació anticapitalista presentés una moció sobre el personal sanitari al Ple del Parlament. Una moció a través de la qual es van plantejar millores en relació a la plantilla, a les condicions laborals i al model sanitari. Bona part de la moció per millorar aquestes condicions (equiparació, estabilització, rebaixa de ràtios,..) va ser aprovada. La visita al Parc Hospitalari Martí i Julià mostra el suport que com a CUP es dona a les demandes dels treballadors dels centres sanitaris.

Amb la presència dels diputats del parlament Laia Estrada i Dani Cornellà, la reunió ha acabat consensuant la precarietat existent de l’actual model sanitari i la necessitat de millorar les condicions dels treballadors i treballadores. Segons els representants de les seccions sindicals i de la CUP presents a la reunió, és urgent revertir les retallades que perduren des de fa 12 anys i solucionar el problema des d’una mirada estructural, no des d’una perspectiva atomitzadora.

Segons la formació anticapitalista, cal equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del sistema públic català amb independència del prestador per al qual treballen, posar fi als contractes temporals i eventuals així com amb les contractacions q temps parcial que abunden entre les plantilles, revertir la retallada del 5% del salari del personal sanitari públic i eliminar l’actual sistema de Direcció Per Objectius (DPO), establir unes ràtios professional/usuària que permetin una correcta assistència i redueixin l’actual càrrega laboral, així com definir els rols professionals i rebaixar l’edat de jubilació per al personal sanitari públic a causa de la perillositat, penositat i toxicitat de les condicions de treball.