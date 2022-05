Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 142)

Per Col·lectiu Guilleries

Fa uns dies s'afirmava des d'un mitjà de premsa digital que el detingut Carles Barba, investigat pels talls de l'AP-7 convocats pel Tsunami Democràtic, havia hagut de patir l'escolta de l'himne nacional espanyol mentre restava sota custòdia a les garjoles dels jutjats de Figueres.



S'atribuïa l'autoria d'aquesta molesta I repulsiva acció acústica a un membre de les forces d'ocupació, en concret a agents del CNP. Doncs bé, el col·lectiu Guilleries pot assegurar que no va ser un agent de la policia de la metròpoli qui va executar aquesta tortura sonora sinó un agent del cos dels Mossos d'Esquadra provinent, aixó si, de la Benemérita, o millor dit un guardia civil amb l'uniforme de la policia nacional catalana, perquè som molts els que no reconeixem com a companys aquests personatges infiltrats.



Aquest és un dels casos, i malauradament ja en són masses, on per parts dels partits que s'autodenominen independentistes no s'han pres les mesures necessàries per evitar l'accés a persones que atemptin contra els valors del nostre Cos, el desprestigiïn i tinguin un biaix ideològic que els porta a avantposar el "Todo por la Patria" (la seva, és clar) al servei públic i el respecte als ciutadans i als seus drets i llibertats.



Un altre exemple recent d'aquesta poca cura i mala praxi de la Direcció General de la Policia (DGP) és la reincorporació al Departament d'Interior de la caporala de mossos, coneguda com Cocolea, que va gosar insultar i calumniar de forma pública el president de la Generalitat fent bandera del seu espanyolisme ranci i carpetovetònic, amb el suport d'organitzacions filofranquistes com Vox o C's.



Demanem als responsables del departament d'Interior del cos de Mossos d'Esquadra que siguin curosos en la selecció de les persones que han de formar part de la policia nacional de Catalunya i així evitar situacions vergonyants com la succeïda amb el ciutadà Carles Barba i que, sens dubte, són mereixedores d'una sanció exemplar per part de la Divisió d'Afers Interns, la qual, en una mostra d'infame col-laboracionisme amb l'estat repressor, està més ocupada en perseguir els companys independentistes que els fatxendes.



Ara, els partits del Govern estan fent el paripé davant la massiva campanya d'espionatge per part de l'Estat espanyol, obra teatral que pronostiquem que durarà menys que un caramel a la porta d'una escola i que més aviat que tard donarà lloc a la represa de les ratificacions de les obres i projectes faraònics i innecessaris per la major glòria de la tirania borbònica i la gestió cofoia de les engrunes autonomistes per emplenar els estómacs de la classe política catalana i el diàleg i la col-laboració amb la potència enemiga.



ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM EL RETORN A CASA DELS EXILIATS, EL FINAL DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL, INCLOENT-HI L'ESPIONATGE IL·LEGAL, I LA CULMINACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA VOTADA PER LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.



Guilleries, 7 de maig de 2022