Neix la plataforma Can Casacuberta Oberta, una iniciativa popular per reclamar l'obertura de la Biblioteca Can Casacuberta

La biblioteca central de Badalona, Can Casacuberta, porta tancada prop de dos anys i mig a l’espera d’unes obres d’adequació que encara no s’han iniciat. Davant la constatació que l’Ajuntament de Badalona no és -ni ho ha estat- capaç de dur a terme els tràmits necessaris per a l’obertura de la biblioteca, la societat civil badalonina s’ha organitzat per exigir que es posi fi a aquesta qüestió.

Amb aquest objectiu, neix la plataforma ciutadana Can Casacuberta Oberta. La plataforma, fruit d’una iniciativa popular per part de famílies de les escoles públiques, entitats i del veïnat de Badalona, ha elaborat un manifest reclamant cinc mesures a l’Ajuntament i ha convocat una manifestació per al dijous 21 d’abril, que començarà a les 17:30h a la Plaça Pompeu Fabra i anirà fins a l’entrada de la Biblioteca Can Casacuberta.

Al manifest de la plataforma, que es pot llegir i signar al web casacubertaoberta.cat, es reclama a l’Ajuntament que prioritzi l’obertura de la biblioteca i que faci una gestió transparent del procés de reobertura i de l’estat de les obres. També reclama que l’Ajuntament implementi mesures que minimitzin l’impacte que suposa per a la ciutadania que un equipament d’aquesta rellevància porti ja més de dos anys tancat: replicació en altres espais de les activitats culturals que s’hi feien i dels serveis que s’hi presten, ampliació de l’horari d’obertura de la resta de biblioteques de la ciutat o accés al fons de llibres i revistes de la biblioteca, entre d’altres.

La plataforma Can Casacuberta Oberta considera que, segons la Declaració Universal dels Drets Humans, la Declaració Universal dels drets de l’infant i el manifest de la UNESCO, el tancament de la biblioteca Can Casacuberta atempta contra els drets culturals i d’accés a la cultura i al coneixement, la igualtat de condicions entre la ciutadania i el benestar social i la qualitat de vida.

Així doncs, la plataforma convoca a persones i a entitats a adherir-se al manifest i a participar de la manifestació del pròxim 21 d’abril, que serà la primera de les accions reivindicatives que la plataforma preveu per a les setmanes vinents.