Presentació de "La Rebolica", la cançó de les Trobades 2020 d'Escola Valenciana

‘La Rebolica’ és la cançó que ens acompanyarà les 20 Trobades d’Escoles en Valencià que Escola Valenciana organitza cada any arreu del País Valencià. Una cançó que parteix del lema de les Trobades “Arrels de vida, llavors de futur”, i en la qual l’escriptora Gràcia Jiménez, amb la música d’Els Jóvens, també de Sant Vicent del Raspeig, fan un repàs per la cultura popular valenciana i el paper de l’escola i l’ensenyament en valencià té per la normalització de la nostra llengua.

La lletra ens porta a llocs com Sant Vicent, o tants d’altres del sud del País Valencià, en els quals molts nens i nenes provenen de famílies no valencianoparlants o que han substituït la llengua des de fa temps.

I va ser en llocs com aquests que molts mestres utilitzaren la música popular com a recurs. Un recurs que va ser infal·lible: la música, la fantasia i l’humor, són els millors aliats en mans de xiquetes i xiquets, deixant-los una llavor que, amb el temps, ha pogut créixer fins a donar-nos treballs com el que Els Jóvens ens han regalat.

Així que, seguint la idea que el millor llenguatge és la música, la Rebolica vol retre un xicotet homenatge a les i els mestres, a través de la figura de Doloretes, i als personatges -amb algunes llicències, clar!- que omplien les melodies tradicionals que ens han fet, i ens fan encara, de pont entre el passat i el futur.

La Rebolica ha estat coordinada per Vicent Font i es va enregistrar en La Casona del Forn de Carrascosa l’11 i 12 de gener de 2020. Pel que fa a la música, podem trobar René Macone a la veu i Pep Mirambell a la guitarra i també la veu, Blai Antoni Vañó és el baix, Raül Calatayud interpreta el timple canari i guitarró valencià, Jordi Sanz la bandúrria, Tóbal Rentero el llaüt, Pablo Rosell la percussió i Cristian Pérez el tabal i bateria. Josep Maravilla és el tècnic de so i Carlos Cabello l’assistent de gravació.