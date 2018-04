Escola Valenciana

Rafelguaraf punt de partida de les Trobades d'Escola Valenciana 2018 amb 30.000 participants

Més de 30.000 persones, que han fet pinya a Rafelguaraf per expressar el desig compartit de viure plenament en valencià, han pogut gaudir d’activitats centrades en l’escriptor valencià i veí de Sueca, Joan Fuster, a qui Escola Valenciana ret homenatge en les Trobades d’enguany. Els assistents a la gran festa de la Ribera han tingut la possibilitat d’endinsar-se entre les branques fusterianes que han poblat el bosc d’aforismes, gràcies a la iniciativa de l’IES Pere d’Esplugues de la Pobla. A més, l’Espai Joan Fuster ha exposat una mostra sobre la vida i obra d’aquest referent de la llengua i la cultura.

Les Trobades són una festa pel valencià i són una jornada de germanor entre les escoles, les famílies, els veïns i les veïnes de tota la comarca. El president de la Coordinadora de la Ribera ha agraït la implicació dels mestres i les associacions del poble en la confecció de la Trobada: «Hem tingut una coordinació excel·lent amb l’Ajuntament de Rafelguaraf, l’equip docent i totes les associacions i entitats que han posat la seua llavor per fer lluir la jornada de hui». En aquesta línia, Cortés ha afegit: «Una de les millors coses que ens aporten les Trobades és el fet de compartir amb un gran conjunt de persones la il·lusió i l’estima pel valencià».

Per la seua banda, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, s’ha mostrat satisfeta amb la gran participació: «La gent ha gaudit molt amb aquesta gran festa, amb els més de 140 tallers, amb totes les activitats que hem organitzat per reivindicar la nostra llengua. Hui ha sigut un dia especial. Les rafelguarafines i els refelguarafins no oblidaran en anys aquesta jornada. Ha sigut un èxit total».

Entre la gran varietat d’activitats que ha oferit la XXXIIIa Trobada, cal destacar-ne els més d’un centenar de tallers escolars desenvolupats per les escoles i les associacions, actuacions, teatre, muixeranga, pilota valenciana, exposicions, jocs tradicionals, danses populars… El concert de La Gira d’Escola Valenciana ha arredonit la Trobada amb l’actuació de Dani Miquel i els Ma·Me·Mi·Mo·Mu.

Amb tu, fem llengua, cultura i país

L’any passat, milers de persones van confiar en Escola Valenciana i van donar suport a la campanya ‘Construïm la Igualtat Lingüística’. L’objectiu d’aquesta iniciativa era obrir el camí vers la creació d’una llei que protegisca el valencià de l’estat discriminatori que pateix i complete la Llei d’ús i ensenyament del valencià ―LUEV―.

Ara com ara, en les Trobades, l’entitat cívica encoratja la ciutadania a sumar la seua energia per continuar endavant amb la tasca de crear un País Valencià per poder viure sempre en valencià. «És estrany demanar que les empleades i els empleats públics ens atenguen en valencià i en castellà, les dues llengües oficials del País Valencià? Nosaltres pensem que no. Enguany, la LUEV complirà 35 anys i la nostra llengua encara no gaudeix d’una situació de normalitat. Cal una empenta per potenciar el valencià i contribuir-ne a la normalització», ha manifestat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno.

Escola Valenciana necessita mantindre el projecte social que constitueix aquesta entitat amb més de 30 anys d’història. Per aquesta raó, durant les Trobades, «demanem el compromís social de la ciutadania. Necessitem que totes les persones que s’estimen la nostra llengua es facen Amigues i Amics d’Escola Valenciana. Amb aquesta suma d’energies, amb una xicoteta participació econòmica, ens ajudaran a sembrar la llavor del valencià i mantindre la continuïtat de projectes tan importants com el Cinema en Valencià, els concerts de música de la Gira, el Voluntariat pel Valencià, la RadioEscola…», en paraules de Vicent Moreno.

La XXXIIIa Trobada de la Ribera ha comptat amb representants polítics de tots els pobles de la comarca, el president de les Corts, Enric Morera; el conseller d’Economia, Vicent Soler i el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez Gramage.