Memòria històrica

Clausura de la commemoració dels 90 anys de Nosaltres Sols! al al Museu d’Història de Catalunya

El proper dimecres 20 d’abril a les 18h, la Fundació Reeixida i Rafael Dalmau Editor us conviden al Museu d’Història de Catalunya, on es farà la clausura de la commemoració dels 90 anys de Nosaltres Sols!

En l’acte, es presentarà la reedició del recull Per la Pàtria i per la Llibertat, publicada per Rafael Dalmau Editor, que compta amb un estudi introductori d’en Fermí Rubiralta

Per la Pàtria i per la Llibertat —un recull de textos editat l’any 1934 per Nosaltres Sols!— constitueix un dels principals textos doctrinals i polítics de l’organització liderada per Daniel Cardona, més propens a l’activisme que a la formulació teòrica. A partir de la defensa del «nacionalisme alliberador» i de «posicions essencialment democràtiques», rebutja obertament el «nacional-feixisme» aleshores emergent.

L’acte comptarà amb:

Fermí Rubiralta. Llicenciat en història contemporània i Doctor en Ciència Política

Frederic J.Porta. Doctor en Història Contemporània per la UPF. Director a la Revista Esperit. Investigador postdoctoral a la UB

Rafael Català Dalmau. Historiador i editor

Oriol Falguera. President de la Fundació Reeixida. Membre de la a Comissió dels 90 anys de NS!

En l’acte podreu gaudir d’una exposició de material de l’organització patriòtica, a més de l’assistència de familiars de militants de NS!