MEMÒRIA HISTÒRICA

Commemoració dels 90 anys de Nosaltres Sols!

El proper dimecres 20 d’abril a les 18h, la Fundació Reeixida i Rafael Dalmau Editor, realitzaran al Museu d’Història de Catalunya la clausura de la commemoració dels 90 anys de Nosaltres Sols!

En l’acte, es presentarà la reedició del: Per la Pàtria i la llibertat, publicat per Rafael Dalmau Editor, que compta amb un estudi introductori d’en Fermí Rubiralta.

Per la Pàtria i per la Llibertat —un recull de textos editat l’any 1934 per Nosaltres Sols!— constitueix un dels principals textos doctrinals i polítics de l’organització liderada per Daniel Cardona, més propens a l’activisme que a la formulació teòrica. A partir de la defensa del «nacionalisme alliberador» i de «posicions essencialment democràtiques», rebutja obertament el «nacional-feixisme» aleshores emergent.

L’acte comptarà amb:

Fermí Rubiralta (Llicenciat en història i Doctor en Ciències polítiques).

Frederic J.Porta.

(Doctor en Història Contemporània per la UPF. Director a la Revista Esperit. Investigador postdoctoral a la UB)

Rafael Català Dalmau. Historiador i editor

Oriol Falguera. President de la Fundació Reeixida. Membre de la a Comissió dels 90 anys de NS!