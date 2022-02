LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP porta la lluita per l’equitat menstrual al ple de la Diputació de Girona

Es calcula que una dona pot arribar a utilitzar 14.000 productes menstruals i gastar almenys 4.500€ mensuals en articles d’un sol ús al llarg de tota una vida. Unes xifres que no són assumibles per a moltes persones. A més, cal recordar que actualment a aquests productes se’ls hi aplica un IVA del 10%. El concepte de “pobresa menstrual” fa referència a aquesta impossibilitat d’adquirir els productes necessaris per a la menstruació, o bé a la impossibilitat de triar el mètode de gestió d’aquesta per raons econòmiques. En temps de crisi econòmica com l’actual, aquesta desigualtat que pateixen les persones que menstruen es fa encara més evident, augmentant aquest tipus de pobresa, afectant la salut però també la vida laboral i social. És per això que últimament sorgeixen propostes d’actuacions per fer des de l’àmbit públic amb l’objectiu de lluitar pel que s’ha anomenat “equitat menstrual”.

En aquest sentit, la formació ha posat en valor la feina feta des de la conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, que ha promogut una prova pilot que comença aquesta primavera, que consistirà en distribuir copes menstruals i altres productes d'higiene menstrual reutilitzables en alguns instituts catalans. En base a aquesta prova pilot es valorarà si estendre-ho a tots els centres de Catalunya el curs vinent. Però consideren que cal tenir en compte totes les persones que menstruen. En paraules de la diputada provincial Marta Guillaumes: “aquesta prova pilot va encarada a les joves. Considerem important fer extensives aquestes polítiques a dones de totes les edats i des de la universalitat. Existeix, per tant, camp per recórrer i una necessitat existent i és aquí on la Diputació de Girona, a través de DIPSALUT, pot actuar reconeixent el cost afegit durant molts anys pel fet de ser persones que menstruen, i així complementar les actuacions promogudes per la Generalitat en pro de l’equitat menstrual.”

És per això que la CUP, en la moció que presenten en el ple de dimarts 15 de febrer, es proposa constituir un fons de productes d’higiene femenina amb l’objectiu d’oferir-los a les ciutadanes via els ajuntaments de les comarques gironines.

La formació ecologista considera que cal tenir en compte, també, que molts productes d’higiene tradicionals com les compreses i els tampocs comercials presenten diversos problemes a tenir en compte: són insostenibles ecològicament, ja que generen una petjada ecològica molt gran en la seva producció i distribució, i sobretot, en els residus que esdevenen. És per això que aposten prioritàriament per alternatives de recollida de sagnat més respectuoses amb el cos i la natura com la copa menstrual, compreses i tampons de cotó hipoalergènic, roba interior menstrual reutilitzables i esponges menstruals. Aquests son mètodes menys coneguts entre la ciutadania, pel que han proposat que es desenvolupi una campanya amb els ajuntaments de les comarques gironines dirigida a les ciutadanes sobre els mètodes alternatius d’higiene femenina alternatius.