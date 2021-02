14-F

La CUP-UNCPG celebra un resultat històric amb l’entrada del segon escó a les comarques nord-orientals

La formació cupaire ha superat el nombre de vots envers resultats de les eleccions del 2017

Dani Cornellà ha manifestat que aquestes eleccions no s’han celebrat en el millor escenari possible, i que hem pogut veure les conseqüències d’aquestes eleccions imposades amb la baixa participació que hi ha hagut però tot i això ha volgut deixar palès: “celebrem els resultats obtinguts a Girona amb la consolidació d’un escó i l’entrada de la Montserrat Vinyets, la número 2 per Girona, al Parlament de Catalunya.”

Montserrat Vinyets ha volgut deixar constància que la formació lamenta l’entrada de l’extrema dreta al Parlament, sobretot amb l’entrada d’un escó per Girona: “No dubteu que tant als carrers com a les institucions combatrem el feixisme de cara”. Dani Cornellà ha volgut remarcar que a partir de demà, la formació es posarà a treballar per teixir aliances amb partits, moviments socials i sindicals, i que treballaran plegades per lluitar fins les últimes conseqüències els grans consensos de país.

Tanmateix, els dos candidats han volgut celebrar l’entrada de les candidates de Lleida i Tarragona, Pau Juvillà i Laia Estrada, i les de Barcelona, Dolors Sabater, Carles Riera, Eulàlia Reguant, Xavier Pallicer i Basha Changuerra.