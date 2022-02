Guanyem vol que la futura Zona de Baixes Emissions de Girona es faci en cooperació amb els municipis veïns

Pèlach: “Girona ha d’exercir el lideratge de l’àrea urbana capitanejant una ZBE ambiciosa que inclogui també els municipis veïns i els beneficis de la qual arribin a tots els barris”

El maig passat el Congrés espanyol va aprovar la Llei del Canvi Climàtic, que obliga els municipis de més de 50.000 habitants a establir una Zona de Baixes Emissions (ZBE), una àrea on es restringeix l’accés als vehicles més contaminants, a partir de 2023. Ara Guanyem Girona ha presentat a la consulta pública oberta per l’Ajuntament la seva proposta de ZBE per a Girona, on han destacat la importància “de cooperar amb els municipis de l’àrea urbana, especialment Salt”. Així mateix, Guanyem ha fet públic un dossier amb 15 propostes per acompanyar la futura ZBE on hi destaquen la implementació d’espais segurs per a guardar-hi bicicletes als aparcaments soterrats de titularitat municipal, retirar l’espai dedicat als cotxes als entorns escolars, instal·lar radars sonors que multin els vehicles que sobrepassin els decibels permesos o definir diversos eixos pacificats als barris per millorar la vida comunitària i afavorir el comerç local.

Així la regidora Laia Pèlach ha definit els quatre eixos que han de guiar la futura ZBE a la ciutat. En primer lloc hi situen el seguiment de l’anomenada piràmide de mobilitat. “Totes les actuacions de l’Ajuntament haurien d’anar encaminades a afavorir la mobilitat per a vianants, tot seguit incentivar l’ús de les bicicletes i vehicles sense motor, seguidament reforçar el transport públic i donar facilitats als vehicles d’ús compartit i sobretot reduir progressivament la importància del cotxe d’ús privat a la ciutat”.

Seguidament, per a Guanyem, la ciutat “ha d’exercir el lideratge d'àrea urbana”. Tot i que Girona és l’única ciutat de l’entorn que estarà obligada per llei a adoptar la ZBE, Pèlach considera que és imprescindible que es treballi conjuntament amb Salt durant tot el procés. Així mateix, des de Guanyem també creuen que cal coordinació en matèria de mobilitat amb Vilablareix, Sant Julià de Ramis o Sarrià de Ter, així com també amb els municipis de la segona corona: Sant Gregori, Quart, Fornells, Bescanó i Celrà. “Girona no és una illa i la ZBE pot afectar tots els municipis veïns. Hem de reforçar el transport públic i la infraestructura ciclable interurbana per afavorir la mobilitat sostenible entre municipis”, ha reblat.

En tercer lloc, per a Guanyem la futura ZBE ha de “mirar més enllà del Barri Vell”. Des del principal partit a l’oposició veuen “perillós” que l’Ajuntament es limiti a definir com a ZBE les zones del Barri Vell i el Mercadal, ja actualment semipacificades. Per això, la proposta de Guanyem passa per establir la ZBE a nivell d’àrea urbana per tal que els projectes que se’n derivin i els beneficis per a la salut arribin a tots els barris.

Finalment, des de la formació municipalista consideren que la proposta ha de ser “integral”. Pèlach ha destacat que la progressivitat de les mesures restrictives cap als cotxes és important i alhora que cal tenir identificades les possibles exempcions per a persones amb mobilitat reduïda o amb persones dependents a càrrec.

Pèlach ha estat acompanyada per l’enginyer de camins, canals i ports i expert en mobilitat Gerard Feliu, que ha valorat les necessitats tècniques de la futura ZBE. Feliu ha explicat que recentment l’Organització Mundial per a la Salut (OMS) ha modificat les pautes sobre la qualitat de l’aire i ha alertat que els nivells a Girona superen les noves recomanacions. “Si ens basem en un estudi fet a les escoles de Girona del 2019, ens trobem que totes elles superen els nivells de contaminació que l’OMS considera acceptables. Alguna d’elles fins i tot la triplica”. Per això l’enginyer ha defensat la necessitat d’una ZBE “ambiciosa” que permeti “millorar de veritat la qualitat de l’aire amb la reducció real de cotxes”. Es calcula que anualment es podrien evitar 64 morts a Girona si es complissin aquestes recomanacions.

Propostes per acompanyar la ZBE

Des de Guanyem consideren que les restriccions associades a la ZBE han de venir acompanyades de mesures que fomentin la mobilitat sostenible. N’han presentat quinze.

Així proposen la creació de diversos centres peatonalitzats a barris densament poblats com Sant Pau, l’Eixample, Sant Narcís, Montilivi o Santa Eugènia “per afavorir l’activitat comercial, millorar la qualitat de l’aire i enfortir els llaços comunitaris”.

En una línia similar, insisteixen en al necessitat d’avançar cap a “entorns escolars segurs i saludables”. Proposen tallar l’accés als cotxes a alguns carrers propers als centres, reduir-hi les zones d’aparcament i valdre’s de l’urbanisme tàctic i de radars per assegurar que es mantenen velocitats segures. En aquest punt, des de Guanyem exigeixen a l’Ajuntament que escolti les reclamacions de escoles mobilitzades per per millorar els seus entorns.

Per al principal partit a l’oposició, la contaminació acústica és també un “gran problema invisible” a Girona i per això proposen introduir radars sonors per multar els vehicles que superin els decibels permesos tal i com ja han començat a fer a ciutats com París.

Potenciar l’ús diari de la bicicleta és un altre eix important per a Guanyem. En aquest sentit, Pèlach ha avisat que el govern “sovint planifica la xarxa i infraestructura ciclista pensant en el ciclista esportiu estranger” i ha alertat de “mancances a l’hora de fomentar l’ús de la bicicleta per anar a l’escola o a la feina”. Així des de Guanyem demanen que es repensi la xarxa ciclista, mirant de connectar pols de mobilitat com centres educatius, equipaments esportius o equipaments mèdics.

Així mateix, Guanyem aposta per potenciar aparcaments segurs per a bicicletes. La formació municipalista identifica els robatoris com un dels elements que dificulta consolidar la bicicleta com a vehicle d’ús diari i per això proposen que es reconverteixin part dels aparcaments de cotxes subterranis -de titularitat municipal- en grans aparcaments segurs de bicicletes repartits pels barris. Els espais sociocomunitaris també haurien d’incorporar-ne.

Tot i això, seguint els criteris marcats per la piràmide de mobilitat, des de Guanyem també identifiquen alguns carrils bici sobre la vorera que caldria eliminar perquè dificulten la mobilitat a peu.

Finalment, Guanyem veu en els trens-trams els grans projectes de futur per a les comarques gironines. Per la formació municipalista el lideratge d’àrea urbana també passa per apadrinar les iniciatives que proposen la connexió ferroviària Olot-Banyoles-Girona així com la proposta pel tren-tram de la Costa Brava. “Aquests són els grans projectes de mobilitat que s’haurien de potenciar de cara el futur i l’Ajuntament hauria de pressionar la Generalitat perquè siguin una realitat en els propers anys”, ha assegurat Pèlach.