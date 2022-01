Joc Brut

En plena campanya contra el català -una campanya que fa tres segles que dura, no us penseu que se l'han inventada l'Acebes o el Losantos-, l'INECSE (Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo), del ministeri d'Educació espanyol, va i publica els resultats del seu quefer, i una de les dades és que els alumnes de Catalunya tenen exactament el mateix domini del castellà que els alumnes espanyols. Això significa dues coses: una, que estan mentint els qui diuen no sé quines bestieses sobre la discriminació. Però la segona és més preocupant: significa també que el domini lingüístic dels estudiants és sobretot en castellà, car els resultats que la Generalitat ha presentat del domini del català són molt inferiors. La famosa immersió lingüística no funciona. O almenys no funciona com caldria. Caldria doncs que féssim una campanya per a l'augment i la profundització de l'ensenyament del català i en català.

Per una altra banda, i a propòsit de l'opa de Gas Natural a Endesa, amb la resolució a favor de Gas Natural, ens trobem amb una amenaça en boca de Vicente Martínez-Pujalte, portaveu adjunt del PP al Congrés espanyol, segons la qual quan ells arribin al poder (?) desfaran aquesta opa. Això ho diuen els mateixos que estan clamant contra l'Estatut de Catalunya perquè "trenca la unitat de mercat", i estan fent-ho des de l'oposició, a partir de futuribles. Així doncs, la dreta espanyola menteix sobre la llengua i amenaça sobre les peles. I ho fa mentre recull signatures per un sistema que ja s'ha qualificat de fraudulent per realitzar un referèndum il·legal. D'això, se'n diu joc brut.