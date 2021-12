En defensa de les Pensions Públiques, contra les retallades i la privatització: la lluita continua

Valoració conjunta de plataformes i moviments de pensionistes dels diferents Pobles i Comunitats de l'Estat, del projecte de llei “Escrivá” de reforma de les pensions. (17 de desembre de 2021).

La primera part de la Reforma “Escrivá” de les pensions (Llei 121/000066, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions), ha superat el tràmit de la seva aprovació en el Congrés dels Diputats.

El text aprovat es desqualifica des del propi títol, ja que el poder adquisitiu de les pensions no sols no queda garantit, sinó que en 2021 i 2022 les persones pensionistes perdrem poder adquisitiu en canviar malintencionadament, la revaloració anual de les pensions, substituint l'Índex de Preus de Consum (IPC) interanual acumulat (que ha estat l'índex habitual de referència), pel denominat IPC mitjà. Aquest any 2021 l'IPC interanual acumulat ha estat del 5,5% i l'IPC medio del 2,5%. Per tant, l'any 2021 les pensions perdran un poder adquisitiu del 3,0%. A partir de l'any 2022, s'aplicarà l'anomenat IPC mitjà, per la qual cosa es pot repetir aquesta pèrdua de poder adquisitiu tant en 2022 com en anys successius. Amb el 0,25% de la Ministra Fátima Báñez vam perdre un 1,7% del nostre poder adquisitiu i amb el “IPC mitjà” del Ministre José Luis Escrivá només en 2021 perdrem el 3,0%.

Les esmenes incorporades al text legal tenen en compte, de manera molt genèrica, algunes de les nostres reivindicacions. Així, s'incorporen mesures com la realització d'una auditoria dels comptes de la Seguretat Social (SS) des de 1967 i el compromís que les anomenades despeses impròpies de la SS seran assumits pels Pressupostos Generals de l'Estat. El text també incorpora el compromís sense concretar de no reduir les pensions futures; aquest compromís serà mesurat per l'anomenada taxa de reemplaçament (diferència entre la pensió a rebre i l'últim salari), que en l'actualitat està entre el 75 i el 80%.

No obstant això, l'aconseguit, no altera la naturalesa globalment negativa d'una reforma que es converteix en una ocasió perduda per a garantir el Sistema Públic de Pensions (SPP) i unes pensions públiques dignes, justes i suficients, i que a més consolida les retallades vigents des de la reforma de pensions de 2011 i fomenta la privatització del SPP.