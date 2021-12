El Consell per la República ofereix a la comunitat educativa defensa jurídica per blindar el català

El Govern del Consell ha enviat una carta oficial al Govern de la Generalitat de Catalunya per demanar que faci efectiva “la Llei d’educació que fixa el règim lingüístic derivat de l’Estatut”. A més, ha elaborat un informe jurídic amb possibles accions legals que les persones que vegin vulnerats els seus drets lingüístics podran emprendre, en especial la comunitat educativa.

La carta expressa la preocupació pel “progressiu deteriorament de la situació lingüística al nostre país en un context de diagnòstic crític” i, alhora, el Govern del Consell creu que “la Generalitat de Catalunya ha de liderar institucionalment una resposta executiva i de caràcter urgent”, davant de “l'espanyolisme més agressiu per promoure la minorització de la llengua catalana i la segregació de la nostra comunitat nacional”, segons la missiva.

Les accions del Consell volen permetre establir mecanismes fora de l’autonomia per blindar un sistema educatiu d’èxit, com és el de la immersió lingüística, i la protecció del català com a llengua vehicular i pilar fonamental del país. És per això que s’ha començat una roda de reunions amb sindicats, juristes i agents educatius per traçar una estratègia de defensa jurídica i institucional, i el Consell emplaça el Govern de la Generalitat “a iniciar una col·laboració institucional per tal d’unificar criteris i actuacions encarades a la defensa i protecció del català com a llengua vehicular d'ensenyament i oficial a Catalunya”.