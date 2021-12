Centenars de persones es manifesten a Canet de Mar contra el 25% de castellà a l'escola

Diversos centenars de persones s'han concentrat aquest divendres a Canet de Mar en contra de l'aplicació del 25% de les classes en castellà a l'escola Turó del Drac, sol·licitada judicialment per una família propera a C's. El passat 14 d'octubre es va fer pública una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obligava a fer el 25% de les classes en castellà a un grup de P5 i el 26 de novembre el Departament d'Educació va donar les ordres perquè es complís la sentència. Davant d'aquests fets fa tres dies les famílies de l’escola de Canet de Mar van fer públic un manifest dirigit al Departament d'Educació per instar a "prendre les mesures necessàries per blindar la immersió lingüística a les escoles catalanes".

Tot i els intents del partit Ciutadans d'autrar la manifestació, la concentració, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i la Intersindical-CSC (també ha rebut el suport de CUP, Junts i ERC) ha començat a les dos quarts de cinc de la tarda (finalment no ha sortit del centre educatiu, sinó de la propera Font del Drac) i s'ha dirigit fins a la biblioteca situada al centre de la població. Allí, els manifestants han tallat durant breus minuts la N-II, sense provocar afectacions al trànsit, que ja estava tallat per la Policia Local.