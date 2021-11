Diners al carrer

Aspercamp i el Casal Popular Sageta de Foc, guanyadors de la segona edició de “Diners al carrer. Activem el retorn social” de la CUP

Ahir a la mitjanit va finalitzar el període de votacions dels tretze projectes d’entitats i col·lectius de la ciutat que s’havien presentat en la segona edició de “Diners al carrer. Activem el retorn social”, una iniciativa de retorn social a través del qual la CUP finançarà dos projectes socials d'entitats de la ciutat de Tarragona.

Durant els dotze dies que ha durat el període de votacions han sigut 1511 les persones que han participat d’aquest procés, emetent un total de 2872 vots. El projecte “FORMA’TEA” d’Aspercamp ha sigut el guanyador amb 769 vots (26,78%), seguit pel projecte “Voluntariat de reforç escolar per a infants de famílies amb pocs recursos econòmics i ludoteca” del Casal Popular Sageta de Foc, amb 374 vots (13,02%).

D’aquesta manera, ambdues entitats són les guanyadores de “Diners al carrer” i obtindran 500€ cadascuna per desenvolupar els seus projectes. La formació cupaire agraeix a les tretze entitats que hagin format part d’aquesta iniciativa i celebra l’alta participació en el procés de votació. Per últim, la CUP recorda que el 2023 hi ha previst realitzar una tercera edició del projecte de retorn social.