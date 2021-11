Retorn social

Tretze entitats de la ciutat participen de “Diners al carrer. Activem el retorn social” de la CUP de Tarragona

Aquest vespre s’han presentat a l’Antiga Audiència les tretze iniciatives d’entitats i col·lectius de la ciutat que s’han presentat al projecte de la CUP “Diners al Carrer. Activen el retorn social”. Les cupaires recorden que els fons econòmics per finançar els dos projectes guanyadors procedeixen del romanent de les retribucions als càrrecs electes i l’assessora des de l’inici de la legislatura, a més de l’actual representant de la CUP a algunes empreses municipals.

Els les iniciatives presentades són “Aplaudidors pel 8 de març” de El far cooperatiu; “FORMA’TEA” d’Aspercamp; “Pere Martell amb veu de dona” de l’AVV Moviment Pere Martell; “Voluntariat de reforç escolar per a infants de famílies amb pocs recursos econòmics i ludoteca” del Casal Popular Sageta de Foc; “Quadern violeta a les escoles” de l’Associació Si jo puc tu també #EPILEP; “Nadal adaptat” de Todos en azul; “Recuperació de les arts de carrer a Tarragona” de Tornavís Teatre; “Estic amb les TIC” de l’Associació Logos Projectes Socials; “Salut mental en femení” de l'Associació la Muralla; “El camp pedala. Descoberta del patrimoni sobre rodes” de l’Escamot Cooperativa; “Futbol com a eina feminista” de FC TARRACO; “casal social d’estiu 2022” de la Fundació Santa Maria de Siurana i “La música és cultura” dels Gegants del Barri Port de Tarragona.

Demà s’inicia el període de votació popular que durarà fins el 17 de novembre. Es podran consultar els projectes i votar-los a la web de la CUP de Tarragona. Els dos projectes més votats guanyaran 500€ cadascun i s’anunciaran entre el 18 i el 19 de novembre.