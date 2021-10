Complicitats

La CUP Tarragona impulsa la segona edició de “Diners al carrer. Activem el retorn social”

La formació destinarà part dels seus fons econòmics a finançar dos projectes socials d'entitats de la ciutat de Tarragona. L’objectiu és donar suport i promoure el desenvolupament d’iniciatives i projectes que, amb voluntat de transformació social a la ciutat o l’entorn més proper, “fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones”.

La portaveu del Grup Municipal del a CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel ha explicat que aquests fons econòmics procedeixen “del romanent de les retribucions als càrrecs electes i l’assessora del Grup Municipal des de l’inici de la legislatura, a més de l’actual representant de la CUP a algunes empreses municipals”, seguint el codi ètic i per decisió de l'Assemblea Local. La regidora Miguel ha explicat que malgrat la major part del romanent “el destinem a fer front a la causes antirepressives que tenim obertes i a la personació en causes de presumpte corrupció”, una part d’aquest romanent “també es destina a la iniciativa Diners al Carrer”. Per aquesta la segona edició la CUP de Tarragona destinarà un total de 1000€, que es divideix en dos projectes amb dotació de 500€ cadascun; a més, es preveu que hi hagi una tercera edició el 2023.

Les anticapitalistes han explicat que les bases es poden trobar a tarragona.cup.cat i que els projectes es podran presentar des de demà fins el 4 de novembre. En aquest sentit, en Manel Torres, membre de l’Assemblea Local, ha explicat que es tindrà en compte que aquestes projectes fomentin aspectes vinculats amb “la justícia social, ecologisme, feminisme, drets de les persones LGTBIQ, solidaritat internacionalista, llengua catalana i cultura popular, drets humans i la pau, creació o consolidació de xarxes ciutadanes, economia verda i solidària, participació social, dret a l'autodeterminació dels pobles o la lluita per a la independència dels Països Catalans” o que incorporin la perspectiva de gènere.

Per últim, Torres ha exposat que el 5 de novembre es farà un acte públic on es presentaran els projectes escollits i que aquests “participaran en el procés participatiu que es farà a través del web de la CUP de Tarragona entre el 6 i el 17 de novembre” i, finalment, els ajuts seran concedits “als projectes més votats”.