El Davantal

Lo Carrasclet, simbolitza la capacitat de resistència de les classes populars catalanes

Són paraules de Jaume Borràs i Galceran, autor del llibre Lo Carrasclet, Crònica d’un irreductible (1687-1743) on reivindica no només la personalitat humana i política de Pere Joan Barceló, sinó que també ho fa de totes aquelles persones que no van claudicar. Com assenyala Borràs, “El coronel Barceló va ser un patriota, com tants altres austriacistes anònims que mai no sortiran en cap llibre ni rebran flors o sentits homenatges. En realitat la seva figura singularitza l’esforç de milers de voluntaris catalans de les zones rurals que van lluitar per un ideal de país. ”Avui fa 278 anys de la seva mort en combat"