“A por ellos” no té aturador

En aquesta línia segons aquest article, “la classificació de fiscalia concorda amb el recurs que ha presentat pel cas de la Tamara Carrasco davant el Tribunal Suprem. Un escrit amb què demana una interpretació extensiva del que s’ha de considerar una incitació als desordres públics, després que l’activista de Viladecans estigués gairebé dos anys investigada per terrorisme a l’Audiència Nacional per pertinença als CDR. Una condició que s’acreditava amb un missatge de veu de Whatsapp.”

Ara bé, cal remarcar que aquest recurs es dóna a conèixer dos dies després de la manifestació de l’11-S i dos dies abans de l’anomenada taula de diàleg. Pensem que en política i estratègies no existeixen les coincidències.

En la reunió que descriu Sellés, el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes va va retreure al president del govern espanyol Pedro Sánchez els indults. Fins i tot, Sebastià Alzamora en la seva columna a l’Ara del 7-9-21, diu que el discurs de Lesmes es podria traduir: “La unitat d’Espanya és el nostre gran negoci i no tolerarem que un govern que desaprovem el posi en perill en nom de la democràcia, perquè la democràcia som nosaltres”. Com afirma, Alzamora “no tan sols els independentistes, també l’actual govern espanyol és un enemic abatre per als fiscals i magistrats que ocupen els llocs més prominents de la magistratura espanyola”. Cal remarcar que el context on es visualitzava tot això era en l’apertura de l’any judicial presidit pel rei d’Espanya que mirava cap a un lloc pel seu silenci.

Com deiem fa uns dies, des de les estructures de l’estat espanyol podría existir una unitat d’acció contra l’independentisme a l’ombra i que fins i tot podríem esbrinar la “X”, sota l’aixoplug del “A por ellos”.