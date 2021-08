Xirinacs

Fa 14 anys que ens va deixar Lluís Maria Xirinacs

L'Aplec Xirinacs s'ha celebrat al Pla de Can Pegot (Ogassa)

Escrit que Lluís M. Xirinacs va deixar preparat abans de la seva mort Pla de Can Pegot a Ogassa

Fa catorze anys va deixar-nos Lluís Maria Xirinacs . El 6 d'agost del 2007 Xirinacs es va dirigir a una muntanya del Ripollès, acompanyat pel seu metge i company Joan Parés, per deixar-se morir en plena llibertat i consciència. Amb aquest objectiu va deixar de prendre la medicació per al cor que tenia prescrita, i va romandre uns dies sense menjar, i després de caminar una llarga estona i de fer un exercici de meditació que havia practicat des feia molts anys, va consumar el seu comiat.

Es calcula que morí cap al dia 8 d'agost. Al cap de mesos, en conèixer-se el resultat de l'autòpsia, es va determinar que va morir de mort natural. Precisament el forense que se'n va fer càrrec explica al documental Xirinacs, a contracorrent, que morir d'aquesta manera és luxe, "morir on tu vols, quan tu vols, i tot, no dolorosament, no agònicament, és un luxe."

El dia 11 va ser trobat sense vida per un excursionista al paratge de la Tuta del Pla de Can Pegot a Ogassa (Ripollès). A la butxaca van trobar-hi una nota semblant a la que precedeix l'escrit 'Acte de Sobirania', manuscrit que deixà preparat a la Fundació Randa.

Cinc dies abans havia deixat escrit el text en què l'exsenador mostrava la seva disposició a passar els darrers dies 'en la soledat i el silenci' i on, al poema (Acte de sobirania), signat el dia 6 d'agost, recordava que havia viscut esclau setanta-cinc anys en uns Països Catalans ocupats per Espanya i per França des fa segles.

Un documental per a la memòria

Coincidint amb l'aniversari la mort del militant de la justícia i al captaire de la pau, independentista fins al moll de l'os, recordem el documentl Xirinacs, a contracorrent, que Llibertat.cat va impulsar conjuntament amb la Fundació Randa-Xirinacs i Zeba Produccions.