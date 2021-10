Es desenvolupa amb èxit a Girona la primera Conferència Nacional Antirepressiva

Els vuit actes de la primera Conferència Nacional Antirepressiva s'han realitzat avui a diverses aules de la Facultat de Lletres (antic convent de Sant Domènec que als segles XIX i XX fou una caserna de l'exèrcit espanyol) de la Universitat de Girona (principalment a l'Aula Magna i l'Aula de Graus). La conferència ha començat a l'Aula Magna a les 9 del matí amb l'obertura que ha comptat amb les intervencions d'Albano-Dante Fachín, David Fernàndez Ramos i Neus Torbisco i ha acabat amb la clonenda (passades les tres de la tarda) que ha comptat amb les intervencions de David Fernàndez, Elisenda Romeu, Jordi Flores,Maria Ferrer,Ramon Piqué i Marc Serra.

Als diversos actes de la conferència han participat independentistes repressaliats recentment com Roger Español, Jordi Pessarodona o Eduard Garzón (un dels CDRs acusats de terrorisme per l'Audiència Nacional que va estar tres mesos empresonat a Soto del Real ha fet una petita intervenció al debat de l'acte 'Impacte emocional i eines de suport') i independentistes que van ser repressaliats a la segona meitat del segle XX com Carles Castellanos, Ramon Piqué o Blanca Serra que a l'acte 'La resposta organitzada contra la repressió' ha recordat les tortures patides a la comissaria de Via Laietana i la important tasca antirepressia dels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans a la dècada dels anys '80 del segle XX '. Entre el públic assistent també hi havia repressaliats independentistes del segle XX com la Teresa Lecha o l'Esteve Comellas i repressaliats independentistes del selge XXI com en Tomàs Sayes, en Marcel Vivet o la Marta Garsaball.

La Conferència Nacional Antirepressiva ha acabat amb les intervencions dels relators de les diverses taules de la jornada (Ramón Piqué, Elisenda Romeu, Maria Ferrer, Jordi Flores, David Fernàndez i Marc Serra) que han fet un resum de tots els actes realitzats durant la conferència i han citat múltiples intervencions de ponents i públic. Finalment els repressaliats gironins Marta Carcolé i Jordi Alemany han llegit la resolució de la conferència i en Roger Español ha tocat Els Segadors amb el saxòfon, himne que també ha estat cantat pel públic assistent.

PROGRAMACIÓ DE LA CONFERÈNCIA



Obertura (veure vídeo): L’Estat espanyol, un estat repressor

Benvinguda

·Joan Vergés

Intervencions:

·Albano-Dante Fachín

·David Fernàndez Ramos

·Neus Torbisco

Presentació:

·Laia Alsina

Hora: 9 - 10h

Lloc: Aula Magna

Entendre que la repressió és una resposta política d’estats autoritaris (amb un baix nivell democràtic) com és l’Estat espanyol. Veure les xifres de repressió actuals i també anteriors al 2017 i evidenciar que la resposta repressiva de l’Estat ha estat una constant a l’hora de combatre la dissidència.

Taula 1: El paper de la repressió

Intervencions:

·Iñaki Rivera

·Rossella Selmini

·Gabriela Serra

·Laia Serra

Moderació:

·Juli Cuellar

Relator:

·Ramon Piqué

Hora: 10:10 - 11:40

Lloc: Aula Magna

L’objectiu d’aquesta taula és entendre el paper de la repressió com a resposta de l’Estat enfront de qualsevol forma de dissidència. Entendre la repressió és veure la seva dimensió política i identificar qui hi ha al darrere.

Taula 2: La violència de la repressió

Intervencions:

·Roger Español

·Marc Marsal

·Bedia Özgökçe Ertan

·Jordi Pessarodona

·Marta Serra

Moderació:

· Carles Castellanos

Relatora:

· Elisenda Romeu

Hora: 10:10 - 11:40

Lloc: aula 2

L'objectiu d'aquesta taula és conèixer les diferents formes en què la repressió es manifesta, des de la tortura, la presó, l'exili, la violència policial, les citacions judicials, les multes, les amenaces i intimidacions, les campanyes de difamació, etc.

Taula 3: Impacte emocional i eines de suport

Intervencions:

·Roser Parellada

Relatora:

·Maria Ferrer

Moderació:

·Maite Martínez

Hora: 10:10 - 11: 40

Lloc: aula 3

L'objectiu d'aquesta taula és conèixer les conseqüències de la repressió i veure quines són les eines de suport i els espais organitzats existents a nivell psicosocial alhora que es volen tractar les eines necessàries per fer-hi front de manera proactiva.

En aquesta taula es farà una exposició del tema i una activitat participativa.

Taula 4: El paper de la defensa jurídica

Intervencions:

·Roger Baiges

·Jordi Busquets

·Isa Castell

·Jordi Flores

·Sílvia Julià

Moderació:

·Olga Amargant

Relator:

·Jordi Flores

Hora: 12:10 - 13:40

Lloc: aula 1

L'objectiu d'aquesta taula és posar en comú experiències de defensa jurídica en l’àmbit antirepressiu tant a nivell estatal com a nivell internacional i debatre sobre les estratègies més adequades.

Taula 5: Els familiars de les persones represaliades

Intervencions:

·Guillem Agulló

·Núria González Llorca

·Maria Majó i Clavell

·Anna Miñarro

·Ana Regalón

·Sane de Sant Celoni

Moderació:

·Jesús Rodríguez

Relator:

·David Fernàndez Ramos

Hora: 12:10 - 13:40

Lloc: aula 2

L'objectiu d'aquesta taula és visualitzar el paper de les famílies com a víctimes de la repressió, abordar el seu paper en el marc de la lluita antirepressiva com a actors de denúncia i compartir experiències d’organització i exemples de treball.

Taula 6: La resposta organitzada contra la repressió

Intervencions:

·Xavier Antich

·Julen Arzuaga

·Eudald Camprubí

·Eva Pous

·Blanca Serra

Moderació:

·Laia Giol

Relator:

·Marc Serra

Hora: 12:10 - 13:40

lloc: Aula Magna

L'objectiu d'aquesta taula és posar en comú el paper de les organitzacions antirepressives i destacar la importància de la resposta organitzada per guanyar en efectivitat en el combat contra la repressió i superar reptes i obstacles que ens condicionen. Veure la caixa de solidaritat com un element clau per fer front els aspectes econòmics de la repressió.

Cloenda (veure vídeo): Cap a un front comú contra la repressió

Relatoria:

·David Fernàndez

·Elisenda Romeu

·Jordi Flores

·Maria Ferrer

·Ramon Piqué

·Marc Serra

Resolució:

·Marta Carcolé

·Jordi Alemany

Hora: 14:00

Lloc: Aula Magna

La conferència vol posar en valor la feina feta en la conferència i fer una crida per construir un espai de coordinació, de bona comunicació i confiança entre els diferents espais antirepressius per crear un front comú davant la repressió.