REPRESSIÓ

Detenen l'exvicepresident del Parlament Josep Costa i anuncia una querella per detenció il·legal

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres l'exvicepresident del Parlament Josep Costa (JxCAT) perquè acudeixi com a investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per desobediència, després que la jutgessa el va citar a declarar el passat 15 de setembre. Estava citat a les 14.30 i, després de 20 minuts de compareixença, Costa ha sortit del tribunal i ha manifestat que presentarà una querella per detenció il·legal contra la magistrada Maria Eugènia Alegret.

Costa ha estat traslladat pels Mossos a la seu del TSJC per comparèixer davant la magistrada que l'investiga per desobediència per haver tramitat el novembre del 2019, com a vicepresident del Parlament, resolucions a favor de l'autodeterminació i de reprovació de la monarquia.