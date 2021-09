KURDISTAN

Heidar Ghorbani, el kurd al corredor de la mort va ser torturat fins que va dir el que volien escoltar

El KurdisCat (Comitè català de solidaritat amb el Kurdistan) informa que en un fitxer d’àudio, Ebrahim Yusefi, antic company de cel·la del presoner kurd Heidar Ghorbani, que s’enfronta a l’execució, ha afirmat que Ghorbani va ser torturat per confessar la seva participació en la mort de tres membres del grup parlamilitar islamiata Basij el 2016 a la província del Kurdistan.

A l'arxiu d'àudio publicat diumenge en un compte de Twitter, Yusefi va dir que va ser detingut amb Ghorbani, que ara té 48 anys, a la presó de Kamyaran a principis del 2017 i que va veure proves que el seu company de cèl·lula havia patit tortures, incloses contusions als canells i als malucs. "Havia cridat tant sota la tortura, inclòs que el pengessin al sostre, que la gola se li va ratllar i infectar", va dir Yousefi.

Yousefi va insistir que Ghorbani havia negat qualsevol participació en els assassinats i que es va extreure una confessió televisada sota tortura. Abans que Ghorbani fos jutjat el març del 2017, el canal de televisió estatal en anglès Press TV havia emès un vídeo, "El conductor de la mort", en què Ghorbani confessava la seva participació en els assassinats.

Ghorbani va ser condemnat a mort el 2019 pel Tribunal Revolucionari de Sanandaj, la capital provincial, per "rebel·lió armada contra l'Estat", implicació en els tres assassinats i extorsió. Segons Amnistia, Ghorbani "també va ser jutjat davant la branca 1 del Tribunal Penal 1 de la província del Kurdistan per ajudar i incitar a l'assassinat, intentar segrestar i ajudar els autors directes a fugir", per la qual cosa "va ser condemnat a un total de 118 anys i sis mesos i 200 pestanyes el 6 d'octubre de 2019 ". La sentència de mort ha estat confirmada pel Tribunal Suprem.

L’advocat de Ghorbani, Saleh Nikbakht, va dir divendres a la veu d’Amèrica del govern dels Estats Units que no es van proporcionar proves del seu armament ni de l’ús d’armes al judici i que la condemna s’havia basat en confessions. Els tres assassinats semblen haver tingut lloc en enfrontaments entre forces de seguretat iranianes, inclòs el Basij, i guerrilles del Partit Democràtic de l'Iran del Kurdistan, compromès amb l'autonomia kurda i amb seu al nord de l'Iraq.

En un comunicat al setembre de 2020, Amnistia Internacional va dir (link is external) que Ghorbani va ser sentenciat malgrat que el tribunal va confirmar que no estava armat. Amnistia ha argumentat que, segons la legislació iraniana, el delicte de "rebel·lió armada contra l'Estat" requereix que qualsevol persona declarada culpable sigui membre d'un grup armat i hagi recorregut personalment a les armes.

"La seva condemna es basa en 'confessions' contaminades per la tortura, obtingudes mentre era desaparegut per la força", va dir Amnistia, en referència a tres mesos després de la seva detenció l'octubre del 2016 quan, segons Amnistia, no va poder contactar amb la seva família ni amb un advocat. Amnistia va instar les autoritats iranianes a anul·lar la seva condemna i concedir-li un nou judici.

Borzan Mohammadi, kurd que compleix condemna a la presó de Marivan, província del Kurdistan, en una carta publicada diumenge per l'Agència de Notícies sobre Drets Humans (HRANA) (enllaç extern), va descriure les tortures físiques i psicològiques que havia presenciat. Va nomenar diverses víctimes, inclosa Vafa Vatandoust, que complia una condemna de 15 anys a la presó de Marivan per la pertinença a un partit kurd il·legal. Segons Mohammadi, Vatandoust, un porter transfronterer gairebé analfabet (kolbar) (l'enllaç és extern) que no pot parlar persa, havia estat despullat i torturat durant mesos per confessar-ho.

"La majoria dels presos polítics són objecte de diverses formes d'abús i tortura a les presons de tot el país o privats de visites familiars i trucades telefòniques. De vegades, les famílies dels presos també són tractades amb violència", va escriure Mohammadi en la seva carta.

Molts altres presos polítics, inclòs el lluitador Navid Afkari de 27 anys que va ser executat el setembre del 2020, i presos de consciència com Behnam Mahjoubi que van morir a l'hospital, han afirmat que van ser torturats física i psicològicament o que van ser privats de l'atenció mèdica adequada. . Molts també afirmen que les seves confessions, que sovint es mostren a la televisió estatal (IRIB), van ser extretes sota una intensa tortura física i psicològica.

Els funcionaris judicials iranians sempre han negat qualsevol tipus de tortura i confessions forçades. Després de la recent publicació de les imatges filtrades d'abusos de presos per part de pirates informàtics, alguns funcionaris, el primer diputat de la justícia iraniana, Mohammad Mosaddegh, han negat les denúncies de tortura i abús dels presos i han afirmat que les escenes que es veuen als vídeos "s'han pres des de llocs diferents de les presons i s'han reunit" per part de hackers.