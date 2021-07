Citen a declarar una veïna de Palafrugell de 70 anys investigada per incitar l’odi contra un guàrdia civil

El proper dimarts 27 de juliol a les 10 del matí s'ha convocat una concentració davant dels jutjats de La Bisbal d'Empordà per donar suport a una veïna de Palafrugell de 70 anys investigada per incitar l’odi contra un guàrdia civil. Mariona Reig és una mestra jubilada amb mobilitat reduïda i el seu nom apareix en una causa que porta un jutjat Tortosa, i on hi ha sis persones més encausades. Se l’investiga per haver fer un comentari a xarxes socials contra un agent que va participar a les càrregues de l’1-O.

L’origen de la causa és una foto d’un guàrdia civil que es va difondre per xarxes socials després del referèndum. Se l’identificava com un dels agents que havien pres part a les càrregues policials que hi va haver a Sant Carles de la Ràpita i Roquetes durant l’1-O.

El guàrdia civil va denunciar la difusió de la imatge, i els comentaris que l’acompanyaven, i això va desembocar en una causa que té més de 1.000 folis. El Jutjat d’Instrucció Número 3 de Tortosa ha acabat investigant set persones d’arreu de Catalunya –entre elles, la mestra de Palafrugell– i les ha encausades per un delicte d’incitació a l’odi.