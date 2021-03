Stop Feixisme

VOX i la fiscalia de delictes d'Odi denuncien una desena de persones del Raval de Barcelona

Per haver participat en una protesta veïnal contra una incursió dels ultres al barri

Una desena de persones del barri del Raval de Barcelona han rebut denúncies per suposats delictes d’odi. Els criden a prestar declaració a la Ciutat de Justícia el dilluns 29 de març. Entre els denunciants hi ha persones racialitzades i altres activistes antiracistes, i un d’ells és un portaveu d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme que, a més a més, és un dels coordinadors de la xarxa internacional World Against Racism que acaba de celebrar més de cent accions arreu del món, amb motiu de la jornada contra la discriminació racista de l’ONU.

Els fets es remonten al 2 de setembre de 2020, VOX va presentar-se al Raval per escampar el seu discurs d’odi, amb una forta dosi de racisme i elitisme classista. La visita ultra —organitzada, entre altres, per un conegut neonazi que té un càrrec important a VOX— va produir un fort rebuig i indignació dins el barri, que es va expressar en una àmplia protesta veïnal.

Davant aquesta situació, els Mossos van actuar, no contra els que havien anat al Raval per escampar l’odi, sinó contra el propi veïnat que defensava la democràcia, els drets humans, i la convivència en la diversitat.

Com a senyal de l’amplitud del rebuig veïnal davant el succeït, el 9 de setembre es va celebrar una roda de premsa per presentar la declaració “Raval vs VOX”, signada per més de 40 entitats locals.

Tot i així cal recordar que, wl 25 d’agost de 2020, la diputada de VOX per Almería al parlamento espanyol, Rocío de Meer, en una intervenció al Congrés espanyol, es va referir al barri barceloní del Raval com un “estercolero multicultural”, i tant ella com VOX com a partit van insistir en aquest insult posteriorment en xarxes socials. En realitat, el Raval és un barri digne, divers i solidari, de gent treballadora.

És per aquest motiu que, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) demana:

1. Demanem l’arxivament de la causa. Qui promou l’odi no són les persones denunciades, sinó VOX, un partit que defensa el franquisme i que té relacions amb els feixistes armats que van atacar el Capitoli a Washington, així com amb els neonazis grecs.

2. Expressem de nou la nostra indignació davant la impunitat de l’extrema dreta i la permissivitat de les autoritats.

3. Denunciem les investigacions respecte a les idees polítiques de les persones acusades, dutes a terme tant pels Mossos com per la policia nacional espanyola. Aquesta mena d’investigacions, realitzades a instàncies de VOX, ens fan recordar èpoques passades que no volem que tornin.

4. En una situació on els delictes d’odi de veritat —per motius del racisme, masclisme, transodi…— van en augment, és indignant que la Fiscalia de Delictes d’Odi es dediqui a perseguir veïnes i veïns que rebutgen l’odi, i defensen la democràcia i els drets humans. Demanem una revisió de l’aplicació del Codi Penal respecte als delictes d’odi, perquè serveixi per protegir col·lectius oprimits com les persones racialitzades, LGTBI, dones… no com a una arma legal dels que ataquen aquests grups.

5. Demanem al conjunt de la societat i a les entitats socials que facin costat a les persones acusades i al barri del Raval en general. Demanem a totes les forces democràtiques que contribueixin a barrar el pas a VOX, que amenaça els drets de la gran majoria.

A més a més, UCFR ha preparat aquesta declaració de suport i demana que les entitats de tota mena s’hi sumin, mitjançant aquest formulari: https://forms.gle/cKHxzURVrKvh4tV26