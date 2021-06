REPRESSIÓ

La fiscalia demana divuit anys de presó i 10.000 euros de multa a un activista de l'1-O

La fiscalia demana divuit anys de presó i 10.000 euros de multa per uns suposats delictes de dany informàtic i revelació de secrets a un activista infromàtic de l'1 d'Octubre del 2017

JOEL MUÑOZ –conegut per Xelj a les xarxes– és un jove de Vila-rodona encausat per l’1-O. La fiscalia en demana divuit anys de presó i 10.000 euros de multa per uns suposats delictes de dany informàtic i revelació de secrets. El ministeri públic espanyol assegura que va participar en l’anomenada #OpCatalonia, una operació d’Anonymous i més grups que va consistir en atacs informàtics a webs d’empreses i serveis governamentals espanyols els mesos posteriors a l’1-O per protestar contra la repressió.