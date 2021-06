Rius

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pretén continuar deixant sense aigua al riu Siurana

El riu Siurana, afluent de l'Ebre que discorre per la Comarca del Priorat, suporta des de fa gairebé un segle un transvasament, pel qual es deriva la gairebé totalitat del seu cabal a la conca del Riudecanyes. La finalitat és el subministrament per a uns suposats regadius i per a cobrir una part del proveïment de Reus.

Aquest transvasament produeix gravíssims danys ambientals en la conca del Siurana, i en les últimes dècades ha condemnat a la població de la vall a l'emigració.

D'altra banda, existeixen recursos hídrics alternatius per a cobrir les suposades necessitats del regadiu a Riudecanyes, així com la totalitat del proveïment de Reus, aquest últim a través del mini-transvasament de Tarragona, que ja cobreix la meitat del subministrament.

Per tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua, que depèn de la Generalitat de Catalunya, ha sol·licitat formalment a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que doti d'un cabal adequat al riu Siurana, estimat entre 70 i 130 litres/segon, segons els estudis realitzats per aquest organisme, i que coincideixen bàsicament amb les demandes dels grups ecologistes i de la població local.

No obstant això, determinats funcionaris de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per motius que possiblement no són “hidrològics”, es neguen en rotund a assumir aquests cabals ecològics per al riu, i això malgrat les indicacions de la Direcció General de l'Aigua i de la Ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, que en el seu moment es va comprometre amb els grups ecologistes a dotar al Siurana d'un cabal ambientalment adequat. Des d'Ecologistes en Acció no entenem com, tant la Direcció General d'Aigua com la mateixa Ministra, poden tolerar el que podria interpretar-se com una clara insubordinació.

D'altra banda, si no es fixen uns cabals ambientals adequats per al Siurana, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estaria incomplint el dictamen que va emetre en el seu moment el Consell d'Estat.

Per consegüent, si no apareixen fixats uns cabals ambientalment adequats en el Pla Hidrològic de l'Ebre per al riu Siurana que, juntament amb la resta de plans sortirà a informació pública en els pròxims dies, s'estaria incomplint la normativa vigent. Si això succeeix, des d'Ecologistes en Acció recorrerem en els tribunals el citat Pla, confiant que finalment ho anul·lin, fet que no seria la primera vegada que ocorre amb un pla hidrològic.