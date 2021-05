Lluita institucional

SUMEM Banyoles analitza la implamentació de la nova normativa de velocitats a les vies urbanes

La formació considera que caldria fer una campanya de difusió i pedagogia de la nova normativa entre la ciutadania, per tal de promocionar una mobilitat més segura.

Arrel de la introducció de la nova normativa de velocitats màximes en entorns urbans, Sumem Banyoles ha fet públic un comunicat on fa saber el seu posicionament.

La formació considera que on convisquin bicicletes i vehicles de motor, la velocitat ha de ser de 20 o 30 km/h, per contra, si es vol que la velocitat de la via sigui de 40 o 50 km/h hi ha d'haver un carril bici, per a garantir la seguretat dels ciclistes, tal com es fa al Passeig de la Puda o a Mossèn Constans.

Considera que aquesta és una mesura “necessària per a la seguretat i comoditat de bicicletes, cotxes, vianants, patinets, etc.”. En aquest sentit, apunta que aquesta és la norma més estesa a diversos països europeus i que també recull el Pla Director de la Bicicleta de Banyoles.

La formació afirma que si no es limita la velocitat o s'habilita un carril bici “els ciclistes de totes les edats se senten insegures i sovint opten per circular per la vorera” posant en risc els vianants.

Sumem Banyoles assenyala alguns carrers, com el carrer Llibertat i Països Catalans, entre els carrers de les Rotes i Pare Claret, on si no s'eliminen els estacionaments existents, el límit de velocitat hauria de ser de 30 km/h ja que el vial no te prou amplada.

Tot i que Sumem Banyoles comparteix la visió de l’equip de govern sobre mantenir una velocitat màxima de 40 o 50 km/h als vials principals de la ciutat, insisteix que primer cal dotar aquests carrers d’un carril bici. Una possible solució, segons proposen, seria eliminar els estacionaments per a fer-hi carrils bici o incrementar l'amplada de la via i així poder mantenir-hi una velocitat permesa de 50 o 40 km/h.

En declaracions de les seves responsables, Sumem Banyoles afirma que “no es pot tenir tot: o es mantenen els estacionaments i es limita la velocitat a 30km/h o s’eliminen els estacionaments i la velocitat permesa pot ser 40 o 50km/h”.

La formació també insisteix que tots els trams de carrers que tinguin una porta d'accés a un centre educatiu públic o privat han de tenir un límit de velocitat de 20 km/h i senyalització específica, tal com van exposar en les trobades fetes amb l’equip de govern per a analitzar la introducció de la nova normativa.

Sumem Banyoles recorda que van fer arribar un extens estudi sobre les velocitats, vies, senyalitzacions, etcètera, a l’entorn de totes els centres educatius de la ciutat. Un estudi fet en col·laboració amb algunes de les AMPES i que, si bé la nova normativa recull en part, no es té en compte en la majoria de casos.

Sumem Banyoles també s’ha mostrat preocupada per les mesures que s'adoptaran des de l’Ajuntament per a fer complir els nous límits de velocitat.

En aquesta línia, proposen de fer una campanya de difusió i pedagogia entre la ciutadania i afegeixen que seguiran treballant, conjuntament amb diverses entitats de la ciutat, per la promoció d’una mobilitat sostenible i segura.