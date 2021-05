BÈLGICA

Identificat un dels 6 ultres que van arrencar la placa que identificava la 'Casa de la República' del domicili de Puigdemont a Waterloo

Un grup de sis persones va arrencar dijous la placa que deia 'Casa de la República' del domicili de Carles Puigdemont a Waterloo, a Bèlgica, i van fugir, segons ha denunciat l'expresident al seu compte de Twitter. El líder de Junts per Catalunya acompanya la piulada amb un vídeo de 48 segons on es veuen, primer, els sis individus en un pla fix, un dels quals mostra una bandera espanyola, al davant del domicili, i després, en una altra seqüència, com arriba un cotxe, en baixa una persona ( Francisco Sanchís Vives) - que a l'edició del vídeo és assenyalada amb una altra foto fixa en què se l'identifica clarament -, que manipula alguna cosa a la tanca natural de la finca, fora de càmera, i torna corrents al cotxe, que marxa tot seguit.