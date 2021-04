Comunicat de la campanya #RecuperemLaCiutat anunciant que el 23 dabril ocuparà amb paradetes la plaça Independència de Girona

GIRONA

La campanya #RecuperemLaCiutat, que el 23 d’abril ocuparà la plaça Independència i retornarà les parades d’entitats a la ciutat de Girona ha emès el següent comunicat:

'Una vegada més, l'Ajuntament de Girona ha pres mesures que perjudiquen les entitats gironines. Mesures preses a les nostres esquenes, sense tenir-nos en compte, i que no contemplen la repercussió negativa que aquestes puguin tenir per moltes de nosaltres. La darrera és referent a la diada de Sant Jordi. L'Ajuntament, unilateralment, ha decidit crear un espai de parades pels llibreters i les floristeries de Girona, deixant altra vegada a totes les entitats i organitzacions tirades i sense una alternativa que pugui ajudar-nos, sobretot en l'aspecte econòmic.



Malgrat reconeixem que el context de pandèmia no és fàcil i les mesures requereixen sovint fórmules quirúrgiques, també posem en valor com, en molts casos, la intel·ligència col·lectiva i les decisions col·legiades s'han demostrat com les més efectives, sobretot a l'hora de donar alternatives.



I, en canvi, duem un parell d'anys en els que veiem com, de forma sistemàtica, el govern local tira pel dret i, tot i fer una gran tasca per a la ciutat des de diferents àmbits i perspectives, no ens té en compte. Deixant-nos a la nostra sort en uns moments tan complicats com aquests, i en els que hem hagut de sobreviure sense dos anys consecutius de barraques ni Sant Jordi. Dos moments claus pel nostre autofinançament.



Per aquest motiu, i perquè creiem que cal respondre a aquest greuge que ens aboca a moltes a haver de lluitar per sobreviure, diverses entitats i col·lectius ens hem organitzat per donar-hi resposta. Atenent a la responsabilitat i garantint que es duran a terme totes les mesures de seguretat sanitària necessàries, ens hem decidit a organitzar igualment les parades de Sant Jordi. Com a acte de protesta, a la vegada que de celebració d’aquesta diada tan preuada i esperada. Amb l’empenta de l’associacionisme de la ciutat, i amb l’ideal de la campanya #RecuperemLaCiutat, el 23 d’abril ocuparem plaça Independència i, protocol en mà, retornarem les parades d’entitats a la ciutat.Un acte de protesta i lluita per realçar la importància de les entitats i col·lectius per la ciutat i la necessitats de donar-nos alternatives per no dur-nos a la precarietat i la desaparició. Un Sant Jordi Popular que ens retorni al lloc que ens pertoca i que visibilitzi que sempre hem estat, som, i serem essencials.



Encara hi ha temps perquè el govern de la Madrenas i Esquerra recapaciti i repari el greuge. I és per això que divendres vam entrar una instància conjunta des de ACAPS, Càritas, La Forja, Sepc UdG, Sepc Comarques Gironines, Rebel·lió o Extinció, El Forn, l'AEiG Pare Claret i la CUP amb la col·laboració de l'Ateneu 24 de Juny, Girona Acull, l'AEiG Joan Pons, el Sindicat de Llogateres, Òmnium, l'ADAC i l’ANC, perquè ens retornin l'espai que ens mereixem i que ens pertoca. Com han fet ciutats com Figueres o Salt, per citar-ne dues de properes. No obstant, i davant la possible negativa, ja avisem que la diada la celebrarem igualment i, amb permís o sense, recuperarem l’espai que ens correspon i plantarem les nostres paradetes. Les entitats som cultura i la cultura és segura. I seguirem lluitant per defensar-ho.



Moltes gràcies i fem una crida a totes les entitats que vulguin fer paradeta a animar-s’hi i a posar-se en contacte amb nosaltres a través de les XXSS per organitzar-nos.'