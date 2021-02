Cofrents l'amenaça constant

Han passat trenta-sis anys de funcionament de la central nuclear de Cofrents, anys més que suficients per a haver estat amortitzada, per part dels propietaris únics Iberdrola. Als anys vuitanta vam ser molts els que ens vam oposar a la seua inauguració, des de llavors han passat moltes coses, inclòs greus accidents nuclears Txernòbil, Fukushima ..., altres no tan mediàtics com en EUA 1979, Vandellòs 1989, Finlàndia 2020......, que han costat moltes vides i grans extensions de terra contaminada, l'aparició de malalties vinculades directament i altres que no sabem en quina mesura es pot vincular a aquest tipus d'activitat en condicions "normals", l'hermetisme informatiu és el dia a dia, el risc d'accident greu sempre existeix, a casa nostra, incidents en Cofrents que per sort no han segut de la màxima gravetat, cal tindre en compte que Cofrents té una tecnologia ja obsoleta i a més a més bevem aigua del riu Xúquer, que és el riu que refrigera la central. Els amos estan pressionant perquè s'amplie la llicència que acaba aquest mes de març, fins l'any 2030, però hi ha trampa en aquest plantejament, ja que el reactor necessitarà més enllà del 2040 per refredar-se i passar al seu posterior desmantellament, els components tindran diferents nivells de contaminació que hi haurà que magatzemer amb el risc que comporta .. Deu anys més a ple rendiment, significa deu

anys més de risc cada vegada més alt, i seguir acumulant i emmagatzemant residus radioactius.

Hi ha molts interessos econòmics i polítics per aprovar una nova pròrroga, però els compromisos dels partits d'esquerres i "progressistes" cal mantenir-los, de nou les polítiques centralistes i pressions d'altres partits, estan posant el risc els acords en les Corts Valencianes, en la direcció de tancar la nuclear a acabar la llicència, és a dir al març.

Hem de pressionar des de tots els àmbits, els col·lectius que han assumit històricament aquesta lluita, hauran de liderar un moviment totalment transversal, no podem esperar que els partits polítics d'àmbit estatal i autonòmic es posen d'acord, per la senzilla raó que hi ha algun partit polític (que és decisiu) que li importa més els interessos oligàrquics de les elèctriques (càrrecs en aquestes empreses d'expolítics, etc.), que la mateixa seguretat de la ciutadania.

El temps va en contra nostra, però encara som a temps, són importants i mediàtiques les performances ....., però cal sortir al carrer, la ciutadania, de forma absolutament àmplia i transversal, el sindicats, les associacions de veïns, culturals, cíviques, partits polítics, falles, col lectius de tota mena, de joves, jubilades......, també des del punt de vista de sectors no estrictament d'esquerres, això té a veure amb

totes i tots els que es preen la seua seguretat , la dels seus fills,... i tinguen una visió de la societat lliure d'amenaces i d'interessos ocults. Ens va la vida i la salut.