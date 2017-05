Centrals Nuclears

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià se suma a les mobilitzacions pel tancament de Cofrents

Aquest divendres comença des de la plaça de l’Ajuntament de la ciutat de València una marxa amb bicicleta organitzada per la Plataforma Tanquem Cofrents. El recorregut es farà per diversos pobles de les comarques de l’Horta, la Ribera Alta, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents.

El diumenge 7 de maig les persones participants en la marxa es concentraran a les 12.30 hores a les portes de la central nuclear de Cofrents, propietat de la multinacional Iberdrola. A aquesta concentració s’unirà la gent que anirà amb autobús des de València o que vaja a l’acte des de qualsevol indret.

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (PDaD) dona tot el seu suport a aquesta iniciativa. L'organització ha manifestat que participarà en l’esdeveniment i convida a qualsevol persona o entitat a vindre a reivindicar el tancament d’unes instal·lacions innecessàries que únicament beneficien els especuladors que les dirigixen. Creiem que no només tenim el dret a fer-ho sinó també el deure. "No podem permetre que l’activitat d’aquesta central nuclear es prolongue pel perill que suposa i la contaminació que genera, tal com volen els seus propietaris i les autoritats estatals competents", ha assenyalat.

A més a més, la PDaD emplaça les formacions polítiques del canvi a pronunciar-se amb tota rotunditat a favor del tancament de la central nuclear. "Els valencians i les valencianes tenim dret a decidir que volem fer amb aquest tipus d’instal·lacions però decidixen per nosaltres. Ara és el moment de la protesta… algun dia decidirem", ha remarcat.