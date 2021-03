La CUP exigeix a la Comunitat de Regants la retirada de la querella contra la Plataforma pel Riu Siurana

La Candidatura també demana la reactivació de la Taula del Siurana, un òrgan que fa un any que no es reuneix

El grup municipal de la CUP de Reus manifesta el seu suport a les persones encausades per defensar el territori. A banda de les persones citades a declarar demà per les manifestacions postsentència, aquesta setmana també estan citats diversos activistes per protestes en defensa del Riu Siurana. La Candidatura assegura que hi serà al costat de l’Anaïs Estrems, membre de la Plataforma pel Riu Siurana, i de l’Andreu Escolà del GEPEC, aquest dimecres a les 9:45 h a Falset com a mostra de suport i solidaritat.

El regidor Edgar Fernàndez retreu que aquestes persones no estan investigades per una acció concreta sinó per la lluita que estan duent a terme. Per tant, denuncia novament, l’intent de fer callar els moviments socials, polítics i mediambientals mitjançant l’encausament judicial.

D’altra banda, Fernàndez demana explicacions a l’assessor de l’Ajuntament de Reus i membre de la Comunitat de Regants, Ricard Fondo Rubinat, com l’advocat que ha dut a terme la querella contra els activistes. En aquest sentit, qüestiona com un càrrec de confiança de l’ajuntament, «que cobra 50.000 € l’any» es dediqui a fer querelles «contra la gent que defensa el territori i contra Canal Reus, per retransmetre les imatges de l’acció reivindicativa».

A més, la CUP denuncia que el consistori «estigui en guerra amb tota una comarca pels recursos hídrics» i reclama a l’Ajuntament de Reus que exerceixi de capitalitat. En aquest sentit, Fernàndez critica que se li tregui l’aigua del Priorat per donar-la als complexos turístics i la petroquímica, i afegeix, «no és una qüestió de recursos sinó de privilegis». Finalment, manifesta que «Reus disposa de suficients mitjans econòmics i tècnics per haver d’acabar així» i que «cal posar els recursos a disposició de la comarca i fer polítiques de cohesió entre territoris».