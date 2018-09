‘Tot suma’ per fer l’exposició fotogràfica: 1-O al Col·legi Verd

Aquest projecte de micromecenatge té l'objectiu de finançar una exposició que el fotògraf Joan Aureli Martí Bohigues vol fer a Girona amb fotografies sobre les càrregues policials i els fets que van passar l’1 d'Octubre de 2017 a les portes del Col·legi Verd de Girona. El fons recaptat anirà destinat a pagar els costos del laboratori fotogràfic, més la comissió de TotSuma.

La venda de les fotografies, que es farà una vegada acabada l'exposició, anirà destinada a les caixes de resistència de les represaliades del procés sobiranista. És per això que no hi haurà recompenses. Això sí, a l'exposició hi haurà un plafó d'agraïments per tothom qui hagi col·llaborat en aquest projecte, a més els sumadors que s'apropin a la mateixa tindran de recompensa 3 fotos (10x15) a escollir.