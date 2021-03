LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona aconsegueix 5,8 MEUR en habitatge, equipaments socials als barris i per a la transició energètica

· Destaquen que Guanyem ha aconseguit que la inversió en habitatge passi de 50.000€ a 4 MEUR en només dos anys

Guanyem Girona ha anunciat que ha arribat a un acord amb al govern per aprovar un paquet d’inversions per a la ciutat de 5,8 milions d’euros centrat en fer front a l’emergència habitacional, els equipaments sociocoumunitaris als barris i reforçar la transició energètica. Al gener la formació municipalista, juntament amb la resta de grups a l’oposició, van tombar les inversions presentades pel govern al ple municipal. En aquell moment Guanyem va subratllar que aquell paquet d’inversions –que incloïa una partida extraordinària de 7 MEUR gràcies a la flexibilització que ha permès l’Estat- no “s’adequava a la situació d’emergència social i econòmica de Girona”. Ara, després de la negociació, el principal partit a l’oposició ha celebrat l’acord: “Hem capgirat unes inversions incongruents amb el moment actual i que només volien enllestir projectes endarrerits i les hem convertit en un Pla de Xoc adaptat a la pandèmia”. “Gràcies a les millores que hem posat sobre la taula Girona tindrà millors eines per lluitar contra les conseqüències adverses derivades de la pandèmia”, ha explicat Lluc Salellas, cap de l’oposició, en roda de premsa.

D’entre les propostes de Guanyem, Salellas ha destacat la injecció de 4 milions d’euros en compra d’habitatge públic, que ha definit “com una gran victòria per a les gironines i gironins”. Sobre la política habitacional del consistori gironí, el portaveu de Guanyem ha reivindicat el paper que hi ha jugat Guanyem des de la seva entrada al consistori: “Després d’una dècada sense polítiques en habitatge a la ciutat l’any passat vam aconseguir mig milió d’euros en els acords de pressupostos. En dos anys Guanyem ha aconseguit que es multipliqui per gairebé 80 la inversió en compra d’habitatge públic”, ha remarcat Salellas.

Guanyem també ha posat l’accent en els equipaments sociocomunitaris als barris derivat de l’acord. Així, la regidora Cristina Andreu ha destacat que han convertit un plec “pobre en atenció social i que donava l’esquena als barris” en una dotació “extraordinària”. Així, Guanyem ha introduït una partida de 200.000€ per a un nou local social a Sant Narcís, 300.000€ per a la creació d’un Centre Cívic a l’Eixample i una partida de 200.000€ per un menjador social per a la gent gran a l’Esquerra del Ter i un espai jove valorat en 150.000€ al mateix barri. L’acord també inclou accelerar la compra de locals socials a Vista Alegre i Can Gibert (380.000€) i un espai veïnal a Montjuïc (80.000€). En total es destinaran 1,3 milions d’euros en equipaments sociocomunitaris als barris.

Des de Guanyem també han assenyalat que la lluita contra l’emergència climàtica també surt reforçada d’aquestes noves inversions. Així, han posat sobre la taula la necessitat d’invertir en un pla d’enllumenat de ciutat més eficient energèticament i en plaques fotovoltaiques. En aquest sentit, la formació municipalista ha introduït una partida de gairebé mig milió d’euros per a plaques fotovoltaiques que es col·locaran en equipaments municipals arreu de la ciutat. També es reforçarà l’enllumenat públic a través de LEDs amb una inversió d’1,1 MEUR. La regidora Andreu ha definit aquest punt de l’acord com “un bon pas” cap a la transició energètica a la ciutat i ha posat l’accent en la millora de la seguretat nocturna que comportarà el pla d’enllumenat.

L’acord del principal partit a l’oposició amb el govern també permetrà que tirin endavant part de les inversions de caràcter ordinari que es van tombar al gener com ara millores a les escoles, l’electrificació del Modern, arreglar els degoters de la Casa Masó, les finestres de l’Arxiu o l’ampliació de la Girocleta. “Aquestes mesures són necessàries però calia que anessin acompanyades d’un Pla de Xoc per la ciutat i això és el que hem aconseguit”, ha reblat Andreu.

“Els acords que aprovarem al proper ple no canvien que aquest govern continua sent ineficient i que no aporta un rumb clar a Girona”, ha reblat Lluc Salellas. Finalment des de Guanyem han recordat que Girona és l’única ciutat de més de 100.000 habitants que continua sense pressupostos postpandèmia per a l’any 2021. Sobre la negociació dels pressupostos, Salellas ha explicat que encara estan esperant que el govern faci pública una proposta “ben definida” sobre els comptes abans d’entrar en la negociació.