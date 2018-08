Violència espanyolista

Viladamat aposta per la creació de comitès de solidaritat antifeixista

El ple de Viladamat va aprovar ahir per unanimitat una declaració institucional que acorda facilitar la creació de comitès de solidaritat antifeixista. La declaració va tenir el suport dels 6 regidors de la CUP i una regidora de CiU, segons ha informat el PuntAvui.

Tal com apunta la notícia, el text defineix aquests comitès com a “compromesos amb la resistència civil activa i no violenta per tal de garantir la integritat física dels veïns i veïnes, així com dels béns públics i privats amenaçats pels grups de feixistes; és a dir, fer el que el govern de la Generalitat no està fent”.

El segon punt aprovat en aquesta declaració insta la Generalitat que “deixi de restar passiva i faci tot el necessari per aturar els grups d’extrema dreta immediatament per tal de no esdevenir còmplice d’aquells que exerceixen la violència”.

A la pregunta de com actuaran aquests comitès antifeixistes, l’alcalde, Robert Sabater, respon que s’haurà d’actuar sempre de manera pacífica i no-violenta, però evidenciant una ferma resistència a les agressions, i avisant els Mossos d’Esquadra.

L'alcalde no descarta que en les properes setmanes altres ajuntaments governats per la CUP adoptin mocions similars.