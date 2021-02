Reciprocitat Ara

10 anys sense TV3 al País Valencià

La campanya Reciprocitat ara!, que va iniciar tot just fa un any, va fer difondre fa un mes el manifest "Manifest de la Sénia per la reciprocitat" on es fa una "crida al conjunt de la societat civil, entitats, institucions, sindicats i molt especialment als partits polítics de tradició democràtica que defensen el dret a viure en la llengua i la cultura pròpies perquè esmercen tots els esforços necessaris per fer efectiva, sense més excuses ni dilacions, la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació, ràdios, televisions, plataformes, en català".