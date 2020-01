espai comunicatiu

S'inicia la campanya per la reciprocitat plena de tots els mitjans de comunicació al conjunt del territori

Amb el començament de l'any nou, el dia 3 de gener concretament, la Federació d'organitzacions de la llengua catalana (FOLC) va encetar a les xarxes socials una nova iniciativa a favor de la reciprocitat plena de tots els mitjans de comunicació en llengua catalana al conjunt del territori, Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i Pitiüses. Es tracta de la campanya Reciprocitat Ara!

De campanyes per la reciprocitat certament n’hi ha hagut moltes, des de l'any 1985 almenys, impulsades per la pràctica totalitat de les entitats que treballen per la llengua i la cultura pròpies, campanyes en general ben elaborades, algunes d'elles amb gran repercussió. Aquests projectes han anat consolidant i estenent la consciència sobre la necessitat de disposar d'un espai comunicatiu en la nostra llengua i que abaste tot el territori. Estem segurs que hom encetarà altres campanyes fins que aconseguirem aquest objectiu irrenunciable i vital per al nostre poble.

De fet ja hi ha avanços molt importants i tant la TV3 com la IB3 es poden veure amb una certa normalitat a Catalunya, Catalunya Nord i les Illes Balears i ja realitzen algun programa conjuntament. També À punt ha fet algun pas digne de tenir en compte com la programació de la sèrie Merlí, realitzada per TV3 i programada en horari de màxima audiència.

Dissortadament, però, amb això no n’hi ha prou. Perquè no s’hi dona la reciprocitat de què hauríem de gaudir en una situació de normalitat, la que ha de garantir el dret de qualsevol persona de qualsevol lloc del territori a veure i escoltar els mitjans (TV, ràdio, plataforma, etc.) en llengua catalana. La reciprocitat que pot assegurar aquest dret també implica que els diversos mitjans puguen cooperar entre ells a tots els nivells per així avançar en qualitat i eficàcia comunicativa i assegurar el present i futur de la nostra llengua.

La nostra campanya, que és una exigència als poders públics perquè garantesquen el dret a viure plenament en la nostra llengua, va dirigida al conjunt de la població. La iniciativa pretén la participació voluntària i massiva de la ciutadania en l’enviament de missatges concrets a les nostres institucions i al nostres representants institucionals a favor de la reciprocitat: «Reciprocitat Ara!».

És una campanya que anirà creixent en intensitat i que es fonamenta en la constància i la persistència.